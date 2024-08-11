19-летний футболист миасского «Торпедо» забил гол-красавец во Второй лиге

Всеволод Быков принес победу южноуральской команде в матче с «Металлургом»

Футбольный клуб «Торпедо» вырвал победу у липецкого «Металлурга» в 4-м туре Второй лиги А. Героем матча стал 19-летний полузащитник миасского клуба Всеволод Быков. Он совершил красивый слаломный проход, обыграв трех защитников, и нанес точный удар. Это был его первый матч на профессиональном уровне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Интересно, что 19-летний воспитанник питерского футбола перед матчем подписал свой первый контракт с профессиональным клубом. Всеволод Быков долгое время находился на просмотре в миасской команде. Штаб «черно-белых» решил заключить с ним соглашение перед матчем с липецким «Металлургом». В стартовом составе он не вышел, но был включен в заявку на игру.

Первый тайм прошел в обоюдоострой борьбе. Обе команды неплохо проводили позиционные атаки, которые старались доводить до ударов. У гостей активностью выделялся Александр Бекоев. Он дважды оказывался на хорошей ударной позиции, не забывал при этом и ассистировать партнерам по команде. У хозяев, как обычно, «зажигал» на фланге опытный Денис Замятин.

Самый опасный момент в первом тайме случился в самой его концовке. Феликс Чаплиев освободился от опеки соперника, вышел на оперативный простор и пробил. Увы, в последний момент защитник «Металлурга» успел заблокировать удар.

В дебюте второго тайма «черно-белые» могли открывать счет после розыгрыша углового. Передача Дениса Замятина нашла точный адресат и Дмитрий Прутов, оказавшись в одиночестве, бил головой, казалось бы, наверняка. Однако мяч попал в перекладину. Несколько опасных контратак провели гости.

Ну а затем настал звездный час молодого атакующего полузащитника «Торпедо». Подхватив мяч в центре поля, он нашел лазейку в защитных порядках соперника. Всеволод Быков обыграл двух игроков, поймал на ошибке третьего, а затем метров с 17 точно пробил в угол ворот — 1:0 на 81-й минуте.





Гости побежали отыгрываться и как минимум в двух случаях могли сравнивать счет. Особенно опасно было в штрафной хозяев, когда Матвей Елизаров наносил удар метров с 20-ти. Голкипер «черно-белых» Роман Ковалев отбил мяч перед собой, а его партнеры по команде разрядили обстановку. «Торпедо» довел матч до победы, которая вывела миасский клуб на 4-е место в турнирной таблице.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 4-й тур.

10 августа. «Торпедо» (Миасс) — «Металлург» (Липецк) — 1:0.

Гол: Всеволод Быков, 81 (1:0).

Три лучших игрока (версия ИА «Первое областное»): Всеволод Быков («Торпедо»), Александр Бекоев («Металлург»), Денис Замятин («Торпедо»).

В следующем туре миасское «Торпедо» сыграет в гостях — 17 августа подопечные Владимира Федорова проведут поединок с ФК «Муром».