Футболисты миасского «Торпедо» одержали первую победу в сезоне во Второй лиге

Южноуральцы выиграли у брянского «Динамо» благодаря точному удару Феликса Чаплиева

Футболисты миасского «Торпедо» одержали первую победу во Второй лиге А. Сегодня, 3 августа, южноуральцы выиграли гостевой поединок у брянского «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол в дебюте игры забил 19-летний Феликс Чаплиев. Это уже второй его забитый мяч на профессиональном уровне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На 8-й минуте Чаплиев с центра выдал неплохой пас на Дениса Замятина. Вингер «черно-белых» ушел от защитника и неплохо пробил с угла штрафной — голкипер был на месте. Это был первый тревожный звоночек для хозяев поля. Но на него они внимания не обратили и поплатились за это три минуты спустя.

Успех «торпедовцам» принес розыгрыш углового. В нужное время и нужном месте оказался Феликс Чаплиев. В предыдущем матче с «Химиком» (1:4) он забил свой первый гол на профессиональном уровне. А теперь в его активе уже два забитых мяча. В этот раз он должен благодарить за самоотверженную игру головой Евгения Лопатько. Именно защитник «черно-белых» умудрился выиграть верховую борьбу у голкипера хозяев и делать результативную скидку на 19-летнего партнера по команде.

Лишь после пропущенного гола «динамовцы» начали-таки агрессивней действовать в атаке. Они взяли под контроль мяч, старались играть широко, задействовать оба фланга. Впрочем, южноуральцы в защите действовали цепко и с атаками соперника успешно справлялись. Брянские футболисты пару раз опасно простреливали с флангов, однако они не находили адресата. Самый опасный момент на 28-й минуте был у капитана «динамовцев» Олега Шалаева. Он оказался на убойной позиции, однако удар у него не получился.

Во втором тайме игра чуть успокоилась. Гости действовали по счету и старались действовать надежно и не бросались далеко вперед. Хозяева же безуспешно пытались найти свою игру, старались все также чаще и больше нагружать фланги. Но «черно-белые» к этому были готовы.

Тренерский штаб «Динамо» попытался освежить игру с помощью замен, бросив в бой трех игроков атакующего плана. На поле появились Александр Новиков, Дмитрий Пикатов и Илья Гоманюк. Однако этот план не срабатывал. Самый острый момент команда из Брянска создала на 68-й минуте. И вновь он возник после опасного навеса с фланга. Мяч заметался в штрафной южноуральцев, но возможности точно пробить по воротам хозяева так и не нашли.

Что касается «автозаводцев», то они организовали пару-тройку хороших контратак. Но создать себе комфортного преимущества у них не получилось. Финальный штурм «динамовцев» также успехом не увенчался. 1:0 — «сухая» и очень важная победа южноуральской команды в не самом зрелищном поединке. Главный тренер «Торпедо» Владимир Федоров должен быть тем, как его подопечные сыграли в обороне. В первых двух матчах «черно-белые» действовали в защите не лучшим образом, зато сегодня были практически безупречны.

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3 августа. «Динамо» (Брянск) — «Торпедо» (Миасс) — 0:1.

Голы: Феликс Чаплиев, 11 (0:1).

Три лучших игрока (версия ИА «Первое областное»): Феликс Чаплиев («Торпедо»), Евгений Лопатько («Торпедо»), Александр Шленкин («Динамо»).

«Торпедо» из Миасса одерживает свою первую победу в сезоне, которая позволила значительно улучшить турнирное положение. В следующем туре «черно-белые» сыграют дома — 10 августа они принимают липецкий «Металлург».