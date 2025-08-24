Форвард Алексей Ларин оформил «дубль» за миасское «Торпедо» во Второй лиге

Он помог южноуральцам одержать домашнюю победу над «Кубанью» со счетом 2:0

Футболисты миасского «Торпедо» одержали домашнюю победу в группе «Серебро», выиграв у краснодарской «Кубани» со счетом 2:0. В составе южноуральской команды ярко сыграл новобранец Алексей Ларин. В своем первом матче за «черно-белых» во Второй лиге он оформил дубль, причем в обоих случаях забил голы в контратаках, а ассистировали ему Денис Рубанов и Дэнис Файзуллин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хозяева поля провели классный первый тайм, сыграв в нем дисциплинированно и надежно. Они не стали резко взвинчивать темп, отдали мяч сопернику и действовали «вторым номером». Но что важно — не прижимались к своим воротам и контролировали ситуацию, не давая соперникам организовывать опасные позиционные атаки.

Миасская команда играла в своей стихии и мастерски использовала две хорошие контратаки. В первом случае здорово сыграл на своей половине поля Денис Рубанов. Он поборолся за мяч, отобрал его и тут же переадресовал его в центр на Дэниса Файзуллина. Тот дал пас на ход на Алексея Ларина, а форвард красиво исполнил «хоккейный буллит»: обыграл на скорости голкипера и закатил мяч уже в пустые ворота — 1:0 на 17-й минуте встречи.

Эти же футболисты организовали и второй контрвыпад «черно-белых» на 33-й минуте. В этот раз атаку южноуральцев начал Дмитрий Кузьмин. Ему удался длинный заброс вперед, мяч подхватил Денис Рубанов. У него было два варианта продолжения атаки, и он, выждав хорошую паузу, выбрал лучший из них, переадресовав мяч на Алексея Ларина. На этот раз форвард не стал сближаться с вратарем, а пробил мощно и точно в ближний угол ворот — 2:0.

После перерыва игра успокоилась. Хозяева, владея в два мяча, стали играть по счету. Гостям не хватало креатива и нестандартных решений в атаке. Кубанцы вроде и совершили несколько неплохих подходов к воротам соперника, но голевых моментов, по сути, так и не создали. А вот «торпедовцы» вполне могли доводить счет до крупного. В одном из эпизодов хороший дальний удар получился у Дмитрия Кузьмина. Мяч, ударившись о штангу, линию ворот не пересек.

В итоги 2:0 — важная с турнирной точки зрения победа миассцев над соседом по турнирной таблице. Благодаря ей «Торпедо» поднялся на 4-ю строчку, кубанцы же откатились на 6-ю позицию.

Футбол. Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Серебро». 6-й тур.

24 августа. «Торпедо» (Миасс) — «Кубань» (Краснодар) — 2:0.

Голы: Алексей Ларин, 17 (1:0); Алексей Ларин, 33 (2:0).

В следующем туре миасское «Торпедо» сыграет с еще одним соседом по турнирной таблице. В гостях 30 августа южноуральцы проведут поединок в Омске с «Иртышем».

Фото: пресс-служба ФК «Торпедо» (Миасс).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).