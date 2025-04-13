Футбольный клуб «Челябинск» вырвал победу у «Торпедо» в южноуральском дерби

Игра завершилась со счетом 1:0, но при спорном судействе — ревери отменил два гола миасской команды

Футбольный клуб «Челябинск» одержал непростую победу в южноуральском дерби в миасского «Торпедо» во Второй лиге А. Команда из областного центра забила единственный мяч во втором тайме, автором которого стал Ян Гудков. Гости забили два гола, которые судья отменил, зафиксировав офсайд, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Эту игру ждали! Причем, не только в Челябинске и Миассе, но и во всем околофутбольном пространстве страны. Хотя бы потому, что в реформированной Второй лиге дерби если и могли быть, то только среди столичных команд. А тут в дивизионе «Золото» встретились два южноуральских клуба, каждый из которых решает свои задачи.

Ни для кого не секрет, что ФК «Челябинск» видит себя в Первой лиге. И оформить путевку туда он хочет уже по итогам весны-2025. Миасский коллектив куда более скромный по финансовым запросам, и аппетиты у него умеренные. Но так высоко в футбольной иерархии он никогда в своей клубной истории не забирался. «Черно-белые» сейчас получают бесценный опыт и уже сам факт сохранения прописки в группе «Золото» для них дорогого стоит.

Увы, но первый тайм получился не таким зрелищным, как этого хотелось бы. Достаточно сказать, что первый удар в створ был нанесен уже в компенсированное арбитром к первому тайму время. Это Константин Кертанов бил метров с 23 — голкипер «Торпедо» Роман Ковалев был на месте.

Впрочем, игра держала в напряжении. Уже на 2-й минуте первый потенциально опасный голевой момент был у Александра Носова. Мяч после его удара метров с 17 пролетел выше ворот. Практически тут же «дежурную» желтую карточку получил Денис Замятин. Зная горячий нрав вингера «черно-белых», это был тревожный знак для миасского клуба.

Тем не менее, «торпедовцы» постепенно привыкли к полю, осмелели, отодвинули игру от своих ворот. Да, в позиционных атаках у них мало что получалось. Зато розыгрыши стандартов «черно-белых» таили в себе угрозу. Видно, что этому аспекту они уделяли немало внимания на тренировках, «домашние заготовки» вполне могли завершиться успехом.

У челябинцев «стандарты» не удавались. Более того, один из розыгрышей углового едва не обернулся для ФКЧ трагедией. Поймавший мяч голкипер «Торпедо» Роман Ковалев руками тут же отправил в прорыв Максима Офицерова. Тот сыграл классно: принял мяч, адресовал партнеру, освободился от опеки, получив ответную передачу и выполнял классный диагональный навес — Всеволод Быков был без опеки, бил в касание, но в створ ворот не попал. Хотя момент для взятия ворот у него был шикарный, но подвело исполнительское мастерство. Ну или мяч не лег на ногу — такое тоже бывает и в матчах более высокого уровня.

На 30-й минуте у гостей был супермомент для взятия ворот. Сделал все сам Максим Офицеров, который совершил классный слаломный проход в стиле Месси. И в завершающей стадии атаки он сделал классную навесную передачу на Всеволода Быкова. Тот бил в касание по летящему мячу — мимо ворот. П

В перерыве тренерский штаб ФКЧ произвел тройную замену. На поле вышли Денис Пушкарев, Артем Соколов и Илья Грузнов. Игра оживилась! Хозяева поля стали все чаще и чаще угрожать воротам соперника. Опасный удар с убойной позиции провел Артем Соколов — голкипер «черно-белых» оказался на месте.

Хотя и гости не сдавались. На 57-й минуте они даже забили гол! Но судья отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. Кстати, очень спорное решение. С разных ракурсов были видеоповторы игрового момента — они убедили больше в том, что гол был «чистым».

На 73-й минуте гол-таки случился. Это левый вингер ФК «Челябинск» Ян Гудков решился на удар с острого угла. Этот удар получился классным, а главное — неожиданным. Роман Ковалев не смог на него среагировать, и должен винить в этом себя — 1:0.

Футболисты «Торпедо», надо отдать ему должное, бились как львы. Они забили и второй гол, но вновь судья его отменил, зафиксировав офсайд. И, вероятнее всего, был прав. Дмитрий Осипов очень уж долгое время находился в положении «вне игры». А уже в самой концовке у «черно-белых» был супермомент — после розыгрыша «стандарта» Григорий Борисенко бил, казалось, наверняка... С линии ворот мяч выбил Алексей Никитенков. Защитник ФК «Челябинск» помог команде одержать победу.





Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 7-й тур.

13 апреля. ФК «Челябинск» — «Торпедо» (Миасс) — 1:0

Гол: Ян Гудков, 73 (1:0).

Футбольный клуб «Челябинск» вырвал-таки победу, взяв важные 3 очка. Но игра команды из южноуральской столицы оставляет вызывать вопросы. Что касается миасского коллектива, то он сегодня имел шансы на ничью и в целом произвел приятное впечатление. Не сложилось — удача была не на стороне «черно-белых».

Следующие матчи наши команды проведут на выезде — 19 апреля ФК «Челябинск» сыграет в гостях с клубом «Волгарь» из Астрахани, а миасское «Торпедо» сразится в этот же день в Москве с командой «Родина-2»«.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).