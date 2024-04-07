Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса уступил «Спартаку» во Второй лиге

Южноуральская команда проиграла лидеру турнира в группе «Серебро» со счетом 0:1

Поражением завершили матч во Второй лиге А футболисты миасского «Торпедо». Сегодня, 7 апреля, южноуральская команда уступила на выезде лидеру турнира в группе «Серебро» костромскому «Спартаку» со счетом 0:1. Это первое гостевое поражение «Торпедо» в текущем чемпионате, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Занимающий первую строчку в турнирной таблице «Спартак» из Костромы провел матч с «Торпедо» на высочайшем уровне. Он подтвердил, что его лидерство в группе «Серебро» не случайно. Уже в первом тайме игроки миасского клуба ощутили на себе всю силу соперника. Хозяева поля здорово проводили позиционные атаки, подолгу разыгрывали мяч на половине поля миасского клуба. И даже не давали соперникам начинать атаки, оказывая высокий прессинг.

За весь первый тайм «черно-белым» удалось провести, по сути, лишь одну опасную атаку, которая могла завершаться голом. На 43-й минуте Марк Аквазба вышел на оперативный простор. У него было несколько вариантов для продолжения атаки, но он решил пробить по воротам. Удар получился неплохой и плотный, но голкипер Михайл Гайдаш был надежен.

«Красно-белые» к тому времени уже вели в счете 1:0. На 16-й минуте гол забил форвард Александр Саплинов. Причем, в эпизоде дважды совершил грубую ошибку защитник «черно-белых» Валерий Федосюк. Сначала он не сориентировался в ситуации, позволив оппоненту обыграть себя, а затем уже в штрафной неудачно попытался вынести мяч, подарив его сопернику.

Тот же Саплинов мог забивать еще как минимум дважды. Особенно опасным получился его удар из района 11-метровой отметки. Но мастерски сыграл голкипер миасского клуба Алексей Поляков. Выделялись активностью у «спартаковцев» также Геннадий Киселев и Денис Файзуллин.

Во втором тайме «красно-белые» продолжили играть в свойственной им силовой манере. Но и гости как будто привыкли к их стилю, стали время от времени проводить неплохие контратаки. На 56-й минуте команды обменялись отличными голевыми моментами.

Затяжная атака «Спартака» завершалась ударом с убойной позиции Виктора Демьянова. Голкипер «черно-белых» его парировал и тут же разогнал контратаку партнеров по команде. В его концовке Марк Аквазба уже в штрафной разобрался с защитником соперника и из-под него наносил обводящий удар в угол ворот — вратарь хозяев оказался на высоте.

Вообще, игроки костромской команды были ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем миассцы — сравнять счет в матче. «Спартак» довел все до логического завершения и заслуженно победил, хотя мог это сделать и более убедительно.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро».

7 апреля. «Спартак» (Кострома) — «Торпедо» (Миасс) — 1:0.

Голы: Александр Саплинов, 16 (1:0).

Следующий матч миасское «Торпедо» проведет на своем поле — 13 апреля на Южный Урал пожалует ульяновская «Волга».