Футболист миасского «Торпедо» забил гол‑красавец во Второй лиге

Однако Владислав Шпитальный не смог помочь своей команде выиграть у курского «Авангарда»

Футболисты миасского «Торпедо» уступили курскому «Авангарду» во Второй лиге А со счетом 1:2. Зато запомнились эффектным голом, автором которого стал форвард Владислав Шпитальный. Получив мяч в углу штрафной, он с острого угла нанес точный удар по воротам в стиле голландца Марко ван Бастена, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом тайме небольшое территориальное преимущество было за хозяевами поля. Именно футболисты «Торпедо» и создали первый опасный момент в матче, когда Марк Аквазба наносил удар из убойной позиции. Однако силы этому удару не хватило, и голкипер курян с легкостью отвел угрозу. В следующей атаке мог забивать и Иван Мацигура, однако мяч пролетел в считаных сантиметрах от штанги ворот.

Лишь к 15-й минуте гости начали приходить в себя и смогли отодвинуть игру от своих ворот. У них активно действовал форвард Иван Матюшенко. Однако на 27-й минуте они пропустили острый контрвыпад соперника. Дальний заброс в штрафную соперника привел к результативным действиям.

Форвард «Торпедо» Владислав Шпитальный принял мяч, опередил защитника и с острого угла «прошил» голкипера «Авангарда» — 1:0. Этот гол чем-то напомнил знаменитый удар «летучего голландца» Марко ван Бастена в финале Евро-88 в ворота советской сборной. Разница в том, что «летучий голландец» наносил тот удар с другого фланга, а мяч полетел по другой траектории.





Во втором тайме гости значительно добавили в движении и агрессии. Куряне стали чаще гостить на половине поля соперника. И на 53-й минуте сравняли счет в матче. Автором забитого мяча стал экс-форвард пермского «Амкара» Иван Матюшенко. Он переправил мяч в ворота головой, сделав счет 1:1. Причем пару минут спустя он мог и вывести свою команду вперед, но из убойной позиции пробил мимо ворот.

На 63-й минуте хитрый обводящий удар в «девятку» наносил Даниил Павлов. К счастью для «черно-белых», мяч не залетел в сетку ворот. И все, «Авангард» добился своего. На 65-й минуте все тот же Иван Матюшенко мощно пробил со штрафного, а на добивании был точен вышедший на замену Эмрах Набатов — 1:2.

В оставшееся время матча скорее «Авангард» мог увеличить преимущество, чем хозяева поля сравнять счет. Куряне здорово комбинировали, предельно надежно действовали в обороне и довели дело до победы.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 6-й тур.

3 апреля. «Торпедо» (Миасс) — «Авангард» (Курск) — 1:2.

Голы: Владислав Шпитальный, 27 (1:0); Иван Матюшенко, 54 (1:1); Эмрах Набатов, 67 (1:2).

В следующем матче миасское «Торпедо» сыграет в гостях с одним из лидеров турнира. Южноуральцы 7 мая встретятся в Костроме со «Спартаком».