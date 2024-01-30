Футболисты миасского «Торпедо» сыграют пять матчей на сборах в Сочи

Южноуральский клуб продолжает подготовку к старту чемпионата России во Второй лиге

Сегодня, 30 января, отправились на предсезонные сборы в Сочи футболисты миасского «Торпедо». Они продлятся 20 дней и завершатся 18 февраля. За это время южноуральский клуб сыграет пять товарищеских матчей, в том числе с представителем Первой лиги чемпионата России, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

Планируется, что на сборах футболистов ждут двухразовые ежедневные тренировки, на которых будет закладываться фундамент для успешного дебюта во Второй лиге А чемпионата России (группа «Серебро»).

В Сочи миасское «Торпедо» проведет пять контрольных матчей, в первом из которых сыграет 2 февраля с представителем Первой лиги чемпионата России нижнекамским «Нефтехимиком». Кроме того, 6 февраля южноуральцы проведут спарринг с соперником по группе «Серебро» Второй лиги А брянским «Динамо», а затем проэкзаменуют 9 февраля молодежный состав ФК «Сочи». Запланированы еще два контрольных матча с соперниками, о которых будет сообщено позже. Там же руководство клуба представит и первого новичка команды.

Напомним, что футболисты «Торпедо» вышли из отпуска 20 января и провели первый 10-дневный предсезонный сбор в Миассе. За это время команда сыграла три контрольных матча. «Автозаводцы» выиграли у клуба «Триумф» из Алапаевска (2:0), проиграли «Уралу-2» из Екатеринбурга (1:3) и потерпели разгромное поражение от «Уральца-ТС» из Нижнего Тагила (0:5).

В тренерском штабе клуба будет работать новый специалист. На должность старшего тренера команды 24 января был назначен воспитанник курской школы футбола Михаил Некрасов.