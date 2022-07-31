Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса одержал волевую победу в Екатеринбурге

Южноуральская команда выиграла у «Урала» во второй лиге первенства России

В первенстве России по футболу среди команд второй лиги миасское «Торпедо» одержало волевую победу над «Уралом-2» в Екатеринбурге. Южноуральский клуб уступал по ходу встречи, но сумел сравнять счет, а за 2 минуты до окончания основного времени матча вырвал победу благодаря голу Дениса Замятина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хозяева поля открыли счет в матче на исходе первого тайма. На 38-й минуте автором забитого гола стал Лев Толкачев. В дебюте второго отрезка игры Вячеслав Стешин сравнял счет. В равном и упорном поединке удача улыбнулась южноуральцам. На 88-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Урала-2» — капитан «черно-белых» Денис Замятин был точен — 2:1.

Таким образом, после двух сыгранных матчей в сезоне-2022/2023 у миасского «Торпедо» 4 очка. В первом туре южноуральцы на своем поле сыграли вничью (1:1) с ижевским «Зенитом». Благодаря победе подопечные Дмитрия Емельянова поднялись на 5-ю строчку в турнирной таблице. Следующий поединок «Торпедо» проведет в гостях 7 августа против ФК «Новосибирск».

Напомним, что вчера на стадионе «Центральный» потерпел крупное поражение ФК «Челябинск». На своем поле подопечные Виктора Булатова уступили со счетом 0:3 ФК «Тюмень».