Футбольный клуб «Челябинск» возглавил группу 4 во Второй лиге первенства России

Челябинцы в южноуральском дерби обыграли «Торпедо» из Миасса со счетом 2:1

Сегодня, 9 октября, в 12-ом туре первенства России по футболу во Второй лиге футбольный клуб «Челябинск» на своем поле обыграл «Торпедо» из Миасса со счетом 2:1. Челябинцы забили победный гол на 94 минуте и возглавили турнирную таблицу группы 4, сообщает пресс-служба челябинской команды.



Челябинцы с первых минут старались много атаковать и завладеть преимуществом. На 19 минуте хозяевам удалось открыть счет. Последовал длинный заброс к штрафной «Торпедо» и первым на мяче оказался Максим Руднев. Форвард плотным ударом отправил мяч в ворота гостей. Через несколько минут Илья Сальников мог забить второй гол, но удар издали прошел выше. Во втором тайме ответ автозаводцев не заставил себя ждать. Дмитрий Прутов с правого фланга сильно пробил во вратаря челябинцев Сергея Глазкова, мяч отрикошетил и попал в ворота — 1:1.



Челябинцы хотели вернуть себе преимущество в счете. На 82 минуте после подачи с угла поля мяч попал в первую штангу торпедовских ворот. За минуту до конца основного времени вратарь гостей Алексей Поляков выручил свою команду после удара в упор в исполнении Ильи Азявина. Развязка встречи наступила в компенсированное время, на 94 минуте. После очередной атаки Илья Азявин затолкнул мяч в ворота — 2:1.



Благодаря второй победе подряд в южноуральском дерби и осечки конкурентов челябинская команда вышла на первое место в группе 4 во Второй лиге. Следующие игры южноуральские клубы проведут 16 октября. ФК «Челябинск» встретится с «Динамо-Барнаул», а «Торпедо» сыграет против ФК «Тюмень».

