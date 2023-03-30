Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса подписал соглашения о сотрудничестве с партнерами команды

Подписи под документами поставили руководители Фонда поддержки спорта Челябинской области и АЗ «Урал»

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса закрепил свои отношения с партнерами, подписав соглашения о сотрудничестве с Фондом поддержки спорта Челябинской области и АЗ «Урал». Это позволит южноуральской команде выстроить стратегию развития, направленную на популяризацию и развитие футбола в Миассе, стать узнаваемым брендом в ряду других командных видов спорта в Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Церемония подписания соглашений прошла в челябинском гранд-отеле «Видгоф». Подписи под документами поставили директор ФК «Торпедо» Руслан Муллагалиев, исполнительный директор Фонда поддержки спорта Челябинской области Пятрас Данилявичюс и гендиректор АО «АЗ «Урал» Павел Яковлев.

«Для нас это долгожданное и ответственное событие. Мы искренне рады тому, что подписали соглашения. В свою очередь, они накладывают на нас большую ответственность перед нашими партнерами. Будем решать задачи по продвижению клуба в регионе, стремиться сделать футбол еще более массовым и популярным видом спорта в Миассе», — отметил директор ФК «Торпедо» Руслан Муллагалиев.

Исполнительный директор Фонда поддержки спорта Челябинской области Пятрас Данилявичюс акцентировал свое внимание на стратегии развития футбола в регионе. В ней большое место отводится развитию двух профессиональных клубов области.

«Перспективный план развития подразумевает, что ФК „Челябинск“ будет выступать в Первой лиге чемпионата России (ФНЛ-1), а „Торпедо“ — достойно представлять регион во Второй лиге (ФНЛ-2). При этом, как и ранее, эти два клуба будут тесно друг с другом взаимодействовать и сотрудничать», — добавил Пятрас Данилявичюс.

На пресс-конференции состоялось и медийное мероприятие. Спикеры представили журналистам новые два комплекта формы, в которых будет выступать клуб во Второй лиге чемпионата России. Они выполнены в клубных цветах — черном и белом. При этом крупными буквами на футболках игроков указаны спонсоры команды — «Урал» и Фонд поддержки спорта, а на груди сохранится фирменный логотип «Торпедо».

Гендиректор АЗ «Урал» Павел Яковлев напомнил собравшимся, что футбольный клуб «Торпедо» является одним из старейших в регионе. В минувшем году он отметил свое 80-летие. Это событие совпало с возвращением команде профессионального статуса: в сезоне-2021/22 миасский коллектив выступил во втором дивизионе ФНЛ, заняв 9-е место.

В текущем чемпионате команда занимает 6-е место и наряду с ФК «Челябинск» в весенней части турнира продолжает борьбу за медали.



