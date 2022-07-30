Сегодня, 30 июля, футбольный клуб «Челябинск» провел первый домашний матч в новом сезоне в ФНЛ-2. Челябинцы уступили уступили одному из фаворитов первенства ФК «Тюмень» со счетом 0:3, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Перед матчем губернатор Челябинской области Текслер пообщался с главным тренером челябинского клуба Виктором Булатовым. В первом тайме счет открыл полузащитник гостей Александр Коротаев. На 32-й минуте он оказался расторопней в штрафной соперника. На 73-й минуте тюменцы удвоили преимущество — Владимир Лаптев успешно реализовал контратаку. А точку в матче поставил на 78-й минуте Владислав Тюрин.
После двух матчей во втором дивизионе первенства ФНЛ южноуральская команда набрала всего одно очко. Следующий матч ФК «Челябинск» проведет 7 августа в гостях с «Оренбургом-2».
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