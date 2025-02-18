Четыре футбольные команды поборются за Кубок Владимира Хитрина в Миассе

Предсезонный турнир пройдет 22 и 23 февраля

Стал известен состав участников традиционного предсезонного футбольного турнира в Миассе. В этом году за Кубок Владимира Хитрина поборются четыре команды. Помимо местного «Торпедо», выступят в турнире ФК «Челябинск-2», ашинский «Металлург» и «Триумф» из Алапаевска, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо-Миасс».

Накануне миасский клуб «Торпедо» завершил первый этап сборов в Турции. Уже сегодня, 18 февраля, команда в полном составе возвращается домой, где начнет подготовку к традиционному предсезонному турниру «Кубок Владимира Хитрина». В этом году он пройдет в два дня, а за победу будут бороться четыре коллектива.

Футбол. Кубок Владимира Хитрина — 2025. Состав участников:

1. «Торпедо» (Миасс) — участник Второй лиги А, группа «Золото».

2. ФК «Челябинск-2» — участник Второй лиги Б, группа 4.

3. «Металлург» (Аша) — участник КФК, финалист Кубка Урала.

4. «Триумф» (Алапаевск) — участник КФК, бронзовый призер чемпионата Свердловской области.

В первый день Кубка Владимира Хитрина, 22 февраля, состоятся два полуфинала. В 11:00 «Челябинск-2» сыграет против команды «Триумф», а в 15:00 сразятся «Торпедо» и «Металлург» (Аша). Во второй день, 23 февраля, состоятся матчи за третье место и финал.