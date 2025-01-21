Футбольный клуб «Торпедо» сыграет шесть матчей на сборах в Турции

Команда из Миасса проведет в Анталье три недели

Стал известен план подготовки к старту весенней части сезона миасского футбольного клуба «Торпедо». Южноуральская команда с 23 января по 17 февраля проведет сборы в Турции, где сыграет шесть контрольных матчей. Ее соперниками станут клубы Первой и Второй лиг, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

Учебно-тренировочные сборы футболисты миасской команды проведут в Анталье (Турция). Здесь они будут заниматься в двухразовом режиме и сыграют шесть контрольных матчей. Пять соперников уже определены. Ими станут: «Спартак-2» (Москва), «Волга» (Ульяновск), «Композит» (Павловский Посад), «Волгарь» (Астрахань) и «Динамо» (Владивосток).

Отметим, что накануне штаб клуба «Торпедо» продлил контракты с тренерским штабом команды. Руководить «черно-белыми» также будет главный тренер Владимир Федоров. Кроме того, произошли небольшие изменения в составе команды. Так, пополнили коллектив защитник Дмитрий Осипов и полузащитник Александр Голубцов.

Напомним, что ФК «Торпедо» успешно выступил в осенней части сезона, заняв третье место в дивизионе «Серебро». Миасский клуб весеннюю часть сезона-2024/2025 начнет в группе «Золото».