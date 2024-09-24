Футбольный клуб «Челябинск» вылетел из Кубка России

Южноуральцы на своем поле уступили клубу Первой лиги ФК «Тюмень» — 0:2

Челябинская футбольная команда завершила свое выступление в Кубке России. Сегодня, 24 сентября, подопечные Романа Пилипчука уступили на своем поле ФК «Тюмень» со счетом 0:2. Клуб из Первой лиги показал хороший уровень игры, на опыте и мастерстве обыграв соперника, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матчи в Кубке России (особенно на ранней стадии турнира) многие команды воспринимают как возможность проверить в деле ближайший резерв. Основную ставку клубы делают на чемпионат России. В этой связи было любопытно узнать, насколько оптимальными составы выставят наставники команд на этот поединок.

Главный тренер ФК «Тюмень» Игорь Меньщиков выпустил в старте аж 10 новых игроков, не начинавших матч с «Родиной» в Первой лиге. Ту игру, кстати, сибиряки проиграли со счетом 1:2. И вообще старт сезона в «Лучшей лиге мира» у тюменцев не задался: в 11 турах они одержали лишь одну победу и опустились на дно турнирной таблицы.

Наставник челябинского клуба Роман Пилипчук куда более боевой состав. Он произвел в нем четыре точечных изменения по сравнению с предыдущем матчем во Второй лиге. Так, место в воротах занял Николай Рыбиков, с первых минут вышли Андрей Лях, Роман Косянчук и Илья Грузнов.

Болельщики южноуральского клуба могли видеть непривычную картину: их любимцы вынуждены были отдать мяч сопернику. А все потому, что тюменцы заставили их это сделать. Гости умело комбинировали, чаще гостили на половине поля соперника и вообще производили хорошее впечатление своей игрой. При этом, потеряв мяч, они не опускались в оборону, а старались высоко прессинговать челябинцев, тут же вступали с ними в отбор.

И нет ничего удивительного в том, что именно сибиряки создали первый голевой момент в матче. Андрей Савинов сделал навес с левого фланга в центр штрафной, а там Дмитрий Купцов выиграл верховую дуэль у оппонента. Хозяевам поля повезло, что у форварда удар не получился. Но надо отдать должное и Николаю Рыбикову, который дотянулся-таки до мяча и выбил его с самой «ленточки».

А тут случился еще один неприятный эпизод: травму получил защитник Артем Самсонов. Главному тренеру челябинцев пришлось перестраивать тактическую схему команды, выпустив на поле Дениса Пушкарева. Хозяева поля, если и получали мяч, то контролировали его на своей половине и в середине поля. Пойти на обострение игроки не спешили, стараясь свести любой риск к минимуму. Впрочем, и тюменцы ближе к концовке тайма немного сбавили обороты.

Но затем произошло необъяснимое. Безобидный ввод мяч из аута превратился в гол. Станислав Поройко забросил снаряд в центр штрафной, а там голкипер Николай Рыбиков зачем-то решил сыграть на выходе, промахнулся по мячу, а Денис Ткачук головой переправил его в пустые ворота — 0:1.

В перерыве Роман Пилипчук произвел одну замену, выпустив на поле Гаррика Левина. А чуть позже появился и форвард Валерий Горбачик. Эти два кадровых решения повлияли на характер игры. Классный голевой момент челябинцы создали на 58-й минуте. Освободившись от опеки белорусский форвард хозяев ворвался в штрафную соперника и сделал опасный прострел вдоль линии ворот. Увы, мяч не нашел адресата. Спустя одну минуту на ударной позиции оказался Гаррик Левин. Его удар с линии штрафной пришелся чуть выше ворот.

Челябинцы вынуждены были идти вперед, игра оживилась. Впрочем, они пока еще не форсировали события. Но чувствовалось, что готовы вот-вот добавить. Смущало только то, что гости очень уж хладнокровно действовали в обороне.

На 79-й минуте хозяева должны были забивать гол. После вертикальной передачи ошибся защитник гостей, и мяч оказался у Алексея Померко. Тот с острого угла пытался перебросить голкипера, но в створ ворот не попал. В ответной атаке едва не отличился вышедший на замену Ислам Мокаев. Но он все-таки и поставил точку в матче в самой концовке, забив мяч в компенсированное арбитром время.

Футбол. Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

24 сентября. ФК «Челябинск» — ФК «Тюмень» — 0:2.

Голы: Денис Ткачук, 45 (0:1); Ислам Мокаев, 90+2 (0:2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Денис Ткачук (ФК «Тюмень»)

Пожалуй, самая заметная фигура на поле: забил гол, спорил с арбитром, провоцировал соперника. Его забитый мяч в итоге стал победным.

Ян Гудков (ФК «Челябинск»)

Наряду с Алексеем Померко чаще других получал мяч. Старался обострять игру, при этом справился со своими обязанностями в обороне.

Станислав Поройков (ФК «Тюмень»)

Провел хороший первый тайм, сделав несколько обостряющих передач. Принял участие в двух забитых мячах сибиряков.

ФК «Челябинск» выбыл из розыгрыша Кубка России. Но теперь может сосредоточиться на чемпионате во Второй лиге. В ближайшем матче наша команда сыграет в гостях 29 сентября с краснодарской «Кубанью».

Фото: Роман Хатимов (ФК «Челябинск»).

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).