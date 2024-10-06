Футболист клуба «Челябинск» Владимир Хозин сотворил шедевр во Второй лиге

Защитник южноуральской команды дальним ударом забил гол на последних секундах

Игрок футбольного клуба «Челябинск» Владимир Хозин забил фантастический гол во Второй лиге! Защитник забил гол дальним ударом на последних секундах матча с астраханским «Волгарем», который в итоге стал победным. Хозяева поля выиграли со счетом 1:0, выиграв поединок в «добром» матче в поддержку детей с ДЦП, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».

Сегодня команды сыграли «добрый» матч в поддержку детей с ДЦП. Хозяева поля вышли на поле в стилизованной форме, их номера и фамилии на игровых футболках были нанесены так называемым «Доброшрифтом». Не будем лишний раз напоминать о том, что это за акция. Важно то, что впервые к ней присоединился ФК «Челябинск». И в этот день он не мог проиграть!

Хотя, признаем честно: игра была ничейная. Астраханский клуб ни в чем не уступил сопернику, а в количестве созданных голевых моментов даже превзошел его. Все решило исполнительское мастерство игроков челябинского клуба, а именно — фантастический удар защитника ФК «Челябинск» Владимира Хозина на последних секундах матча.

Надо отдать должное, «Волгарю». Гости приятно удивили. Они ни в чем не уступали сопернику, а в первом тайме даже владели небольшим территориальным преимуществом. Астраханцы больше владели мячом, чаще создавали остроту у ворот соперника. Хороший первый тайм провел у них форвард Артем Погосов. На 24-й минуте он, по сути, сам создал себе момент, когда ворвался в штрафную по правому флангу: убрал на замахе Алексея Никитенкова и пробил с близкого расстояния. К счастью для челябинцев на пути мяча встал Владимир Хозин, заблокировавший удар.

Гости создали еще пару опасных ситуаций для взятий ворот. Так, напомнил о себе челябинским болельщикам Акмаль Бахтияров. С фланга он делал хороший навес в штрафную, но мяч едва не нашел адресата. В конце тайма он сам вышел на ударную позицию, но удар с пределов штрафной прошелся чуть мимо ворот.

Челябинцы, надо признать, тоже искали счастья у чужих ворот. Но изменили ход матча только после перерыва. На 60-й минуте после подачи Александра Носова мяч после верхового единоборства отскочил к Артему Самсонову. Тот классно принял мяч, пробил — но его удар «заблулидся» в частоколе ног соперника. Тот же Самсонов после подачи углового выиграл верховую дуэль и опасно бил головой — мяч в створ ворот не попал.

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук на 70-й минуте произвел тройную замену. С поля ушли Денис Пушкарев, Гаррик Левин и Валерий Горбачик. Вместо них появились соответственно Денис Покотыло, Рустам Вазитдинов и Илья Грузнов. Последний из них делал классную скидку головой на свободного Носова — удар последнего был хороший, но мяч в створ ворот не попал.





Казалось, матч так и завершится безголевой ничьей. Но свое мнение на этот счет было у Владимира Хозина. Уже на 5-й компенсированной минуте челябинцы получили право на штрафной. Точка была не самой хорошей для удара. Но защитник хозяев решился на него. И вложил в него всю душу и мощь. Прямой удар достиг цели! 1:0 — фантастическая развязка для не самого зрелищного, но не скучного матча.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 12-й тур.

6 октября. ФК «Челябинск» — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0.

Гол: Владимир Хозин, 90+5 (1:0).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):



Владимир Хозин (ФК «Челябинск»)

Безусловный герой матча. Еще до шедеврального гола был лучшим игроком челябинской команды — дважды спас челябинцев, заблокировав удары соперника. Ну а в концовке матча забил фантастический гол.

Артем Погосов («Волгарь»)

Был самым активным в составе гостей. Имел два хороших голевых момента, еще в одном случае сделал классный пас на партнера по команде.

Ян Гудков (ФК «Челябинск»)

Успевал и в защите выполнять свои основные функции, и в атаке несколько раз обострял игру. В челябинской команде все больше и больше играет важнейшую роль.

ФК «Челябинск» еще больше упрочил лидерство в турнирной таблице после осечки конкурентов. Наша команда теперь на 6 очков опережает ближайшего преследователя — костромского «Спартака». В следующем туре они встретятся между собой — 12 октябре южноуральцам предстоит непростой гостевой поединок.