Игрок футбольного клуба «Челябинск» Владимир Хозин забил фантастический гол во Второй лиге! Защитник забил гол дальним ударом на последних секундах матча с астраханским «Волгарем», который в итоге стал победным. Хозяева поля выиграли со счетом 1:0, выиграв поединок в «добром» матче в поддержку детей с ДЦП, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».
Сегодня команды сыграли «добрый» матч в поддержку детей с ДЦП. Хозяева поля вышли на поле в стилизованной форме, их номера и фамилии на игровых футболках были нанесены так называемым «Доброшрифтом». Не будем лишний раз напоминать о том, что это за акция. Важно то, что впервые к ней присоединился ФК «Челябинск». И в этот день он не мог проиграть!
Хотя, признаем честно: игра была ничейная. Астраханский клуб ни в чем не уступил сопернику, а в количестве созданных голевых моментов даже превзошел его. Все решило исполнительское мастерство игроков челябинского клуба, а именно — фантастический удар защитника ФК «Челябинск» Владимира Хозина на последних секундах матча.
Надо отдать должное, «Волгарю». Гости приятно удивили. Они ни в чем не уступали сопернику, а в первом тайме даже владели небольшим территориальным преимуществом. Астраханцы больше владели мячом, чаще создавали остроту у ворот соперника. Хороший первый тайм провел у них форвард Артем Погосов. На 24-й минуте он, по сути, сам создал себе момент, когда ворвался в штрафную по правому флангу: убрал на замахе Алексея Никитенкова и пробил с близкого расстояния. К счастью для челябинцев на пути мяча встал Владимир Хозин, заблокировавший удар.
Гости создали еще пару опасных ситуаций для взятий ворот. Так, напомнил о себе челябинским болельщикам Акмаль Бахтияров. С фланга он делал хороший навес в штрафную, но мяч едва не нашел адресата. В конце тайма он сам вышел на ударную позицию, но удар с пределов штрафной прошелся чуть мимо ворот.
Челябинцы, надо признать, тоже искали счастья у чужих ворот. Но изменили ход матча только после перерыва. На 60-й минуте после подачи Александра Носова мяч после верхового единоборства отскочил к Артему Самсонову. Тот классно принял мяч, пробил — но его удар «заблулидся» в частоколе ног соперника. Тот же Самсонов после подачи углового выиграл верховую дуэль и опасно бил головой — мяч в створ ворот не попал.
Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук на 70-й минуте произвел тройную замену. С поля ушли Денис Пушкарев, Гаррик Левин и Валерий Горбачик. Вместо них появились соответственно Денис Покотыло, Рустам Вазитдинов и Илья Грузнов. Последний из них делал классную скидку головой на свободного Носова — удар последнего был хороший, но мяч в створ ворот не попал.
Казалось, матч так и завершится безголевой ничьей. Но свое мнение на этот счет было у Владимира Хозина. Уже на 5-й компенсированной минуте челябинцы получили право на штрафной. Точка была не самой хорошей для удара. Но защитник хозяев решился на него. И вложил в него всю душу и мощь. Прямой удар достиг цели! 1:0 — фантастическая развязка для не самого зрелищного, но не скучного матча.
Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 12-й тур.
6 октября. ФК «Челябинск» — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0.
Гол: Владимир Хозин, 90+5 (1:0).
Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):
Владимир Хозин (ФК «Челябинск»)
Безусловный герой матча. Еще до шедеврального гола был лучшим игроком челябинской команды — дважды спас челябинцев, заблокировав удары соперника. Ну а в концовке матча забил фантастический гол.
Артем Погосов («Волгарь»)
Был самым активным в составе гостей. Имел два хороших голевых момента, еще в одном случае сделал классный пас на партнера по команде.
Ян Гудков (ФК «Челябинск»)
Успевал и в защите выполнять свои основные функции, и в атаке несколько раз обострял игру. В челябинской команде все больше и больше играет важнейшую роль.
ФК «Челябинск» еще больше упрочил лидерство в турнирной таблице после осечки конкурентов. Наша команда теперь на 6 очков опережает ближайшего преследователя — костромского «Спартака». В следующем туре они встретятся между собой — 12 октябре южноуральцам предстоит непростой гостевой поединок.