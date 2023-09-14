Состав футбольного клуба «Челябинск» пополнил новый нападающий. На правах аренды в южноуральской команде будет выступать форвард Азиз Газиев. В текущем сезоне игрок играл за московскую «Родину-2», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
По регламенту 21-летний нападающий является «лимитчиком» (на момент начала чемпионата футболист не старше 2002 г. р.). На поле таких игроков одновременно может находиться не менее двух человек.
В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей во Второй лиге (группа 2) в составе московской «Родины-М», записав на свой счет 7 забитых мячей и 5 голевых передач. Текущий сезон выступал в «Родине-2», где провел 4 игры и отличился в ворота ФК «Чертаново». В челябинской команде Азиз будет выступать под 91-м номером.
Накануне футбольный клуб «Челябинск» отказался от услуг форварда Ильи Карпука, расторгнув с ним контракт. В текущем сезоне нападающий провел за южноуральскую команду 10 матчей, результативными действиями не отметился. Также ФК «Челябинск» объявил о расторжении контракта с вратарем Максимом Едапиным, который провел за команду всего 2 матча.
Напомним, что в текущем розыгрыше Второй лиги А (группа «Серебро») футболисты «Челябинска» после 8 сыгранных матчей набрали 9 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице. Им пока не удается решить задачу на сезон (место в топ-4, дающее право на участие в группе «Золото» весной следующего года).
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