Футбольный клуб «Челябинск» покинул зону вылета Высшей лиги А

Южноуральская команда с минимальным счетом выиграла у липецкого «Металлурга» — 2:1

Футболисты «Челябинска» одержали важную победу в чемпионате Второй лиги А. Южноуральский клуб на своем поле выиграл у липецкого «Металлурга» со счетом 2:1. Победный гол в концовке встречи забил Никита Мацхарашвили. Благодаря этому успеху подопечные Виталия Панова поднялись на 6-е место в турнирной таблице и покинули зону вылета, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч для обеих команд имел важное турнирное значение. Но если липецкая команда могла еще позволить себе осечку, но хозяевам нужно было побеждать. В столь скоротечном турнире догнать ушедших в отрыв соперников может и не хватить времени. ФК «Челябинск», расположившись на 8-м месте, рискует не только не выполнить задачу по выходу в группу «Золото», но и покинуть Высшую лигу А.

По всей видимости, понимают всю сложность ситуации в текущем чемпионате и в штабе челябинского клуба. По крайней мере, по действиям игроков команды можно было сделать вывод, что с настроем на матч у них все в порядке. Хозяева поля полностью переиграли соперника в первом тайме, подолгу гостили в штрафной соперника.

Однако открыть счет в матче подопечным Виталия Панова удалось только на 36-й минуте. Никита Мацхарашвили сделал изящный заброс на фланг, откуда с лета мощно пробил капитан команды Дмитрий Курышев — 1:0.

Во втором тайме рисунок игры кардинальным образом изменился. Сложилось впечатление, что команды как будто поменялись игровой формой в перерыве матча. Теперь уже гости пошли большими силами вперед. И их активность принесла свои плоды. На 55-й минуте Сергей Мосиян сделал изумительный навес с фланга в центр штрафной. Артур Арустумян нанос удар головой в упор без сопротивления — 1:1. Удивительно то, как упустили из виду форварда гостей защитники челябинцев.

Некоторое время на поле шла игра на встречных курсах. Но затем хозяева поля стали создавать один опасный момент за другим. Сначала Мацхарашвили едва не дотянулся до мяча, оказавшись с глазу на глаз с вратарем «Металлурга». Затем вышедший на замену Азиз Газиев сделал себе все сам: обокрал мяч у соперника, вошел в штрафную, убрал на замахе защитника и бил, казалось, наверняка — мимо!

Главный тренер ФК «Челябинск» бросил в бой новые силы, произведя ряд замен. Вышедшие игроки немного освежили игру. Однако решил все точный удар игравшего с первых минут матча Никиты Мацхарашвили. На 88-й минуте он взял игу на себя, мощно выстрелив из-за пределов штрафной и принес команде важнейшую победу — 2:1.

Следующий матч южноуральцы проведут на выезде против идущего на 4-м месте «Текстильщика» из Иваново. Подопечных Виталия Панова ждет еще один важный поединок против соперника, претендующего на выход в группу «Золото».