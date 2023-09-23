Футбольный клуб «Челябинск» сыграл вничью с «Текстильщиком» во Второй лиге А

Поединок в Иваново завершился со счетом 0:0

Футболисты «Челябинска» не смогли одержать победу над «Текстильщиком» из Иваново во Второй лиге А чемпионата страны. Гостевой поединок завершился безголевой ничьей — 0:0. Обе команды потеряли важные очки, но продолжают сохранять шансы на попадание в четверку сильнейших команд турнира по итогам первого этапа в группе «Серебро», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

До конца первого этапа во Второй лиге А (группа «Серебро) командам осталось провести по 8 матчей. В столь скоротечном турнире очки как на вес золота. И любая осечка может стоить дорого. ФК «Челябинск» с 12 очками занимал перед матчем 7-е место в турнирной таблице. У «Текстильщика» — 4-я позиция с 15 баллами.

Если учесть, что четыре лучшие команды получат право на втором этапе выступать в группе «Золото», то легко догадаться, какое важное значение имел этот поединок, как для хозяев, так и гостей. ФК «Челябинск» в случае поражения значительно осложнял себе задачу попадания в топ-4, а «Текстильщик» хоть и имел право на ошибку, но мог отпустить конкурентов, догнать которых будет потом непросто.

Соперники начали игру без раскачки. Уже на первых минутах мяч влетел в ворота хозяев. Увы, судья мяч не засчитал — мгновением ранее он увидел контакт Никиты Мацхарашвили с голкипером Никитой Яворским. А пять минут спустя уже «Текстильщик» едва не открыл счет в матче. Не сложный удар Александра Елисеева едва не достиг цели. Вратарь челябинцев Даниил Веселов не зафиксировал мяч, но успел-таки его остановить у линии ворот. Игроки хозяев стали апеллировать к арбитру, требуя указать на центр поля, но тот был непреклонен.

На 21-й минуте Никита Мацхарашвили нанес хитрый обводящий удар с угла штрафной. И голкипер «Текстильщика» лишь провожал мяч глазами — перекладина! Ответ хозяев не заставил себя ждать — Александр Шленкин сыграл на опережение и протолкнул мяч в ворота. Данила Козлов успел с «ленточки» выбить мяч в поле.

В целом, «Текстильщик» контролировал ход матча, чаще гостил в штрафной соперника. Подтверждением тому статистика владения мячом в первом тайме — 57% против 43% у челябинцев. Гости же действовали вторым номером, на контратаках. И абсолютно не понятно, какая тактика могла принести успех. Ответ на этот вопрос мог дать только второй тайм.

После перерыва наставник ФК «Челябинск» Виталий Панов выпустил на поле Алексея Киселева, убрав Никиту Першина. Отметим, что у южноуральцев с первых минут играл и новобранец Станислав Библик, однако форвард ничем примечательным не запомнился — мяч до него доходил редко.

Всплеск активности во втором тайме произошел на 60-й минуте. Полузащитник «Текстильщика» Роман Ермолин совершил рывок по левому флангу и отдал хороший прострел в центр штрафной на Александра Елисеева. Мяч после удара последнего прошел рядом со штангой. Спустя 10 минут подопечные Игоря Колыванова имели еще один хороший голевой момент, но в последний момент гостей спас защитник Данила Козлов.

Концовка матча осталась за игроками из Иваново, которые, как показалось, сохранили больше сил. Однако челябинцы надежно сыграли в обороне. Зрители забитых голов так и не увидели — 0:0. И вряд ли этот счет удовлетворил обе команды, каждая потеряла по 2 очка.

Следующий матч ФК «Челябинск» проведет на своем поле — 1 октября на стадионе «Центральный» подопечные Виталия Панова принимают клуб «Форте» из Таганрога.