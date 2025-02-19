Футбольный клуб «Челябинск» усилил состав финалистом Кубка России

В южноуральскую команду на правах аренды перешел защитник Кирилл Боженов

Челябинский футбольный клуб продолжает укреплять свои ряды перед стартом весенней части сезона-2024/2025. Очередным новобранцем южноуральской команды стал известный по выступлениям за «Химки», «Ростов» и «Пари-НН» защитник Кирилл Боженов. В его активе 78 матчей в Премьер-лиге, а также участие в финале Кубка России — 2020 в составе подмосковных «Химок», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Кирилл Боженов родился и вырос в Барнауле, где и получил футбольное образование. В 18-летнем возрасте перебрался в Химки. Там и начался рост игрока. В 2021 году подписал пятилетний контракт с клубом Премьер-лиги ФК «Ростов». Однако за эту команду так и не сыграл ни одного матча, выступая в аренде за «Химки» и махачкалинское «Динамо».

В сезоне-2019/2020 подмосковный клуб сотворил сенсацию в Кубке России — дошел до финала турнира. В решающем матче за трофей, прошедшем в Екатеринбурге, «Химки» уступили питерскому «Зениту» со счетом 0:1. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти тогда забил Артем Дзюба. Кирилл Боженов провел весь матч, сыграв на позиции правого полузащитника.

Кирилл Боженов

Дата рождения: 07.12.2000 г.

Место рождения: Барнаул.

Амплуа: крайний защитник.

Карьера:

2019—2021 — «Химки» (Московская область)

2021—2023 — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

2023—2024 — «Динамо» (Махачкала)

2023—2024 — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

2024—2025 — «Пари-НН» (Нижний Новгород)

С 2025 г. — ФК «Челябинск»

Отметим, что вчера, 18 февраля, стало также известно, что завершил свою карьеру в ФК «Челябинск» полузащитник Рустам Вазитдинов. Руководство клуба приняло решение не продлевать с ним контракт. За челябинский клуб вингер провел 41 матч.