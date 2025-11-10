Футбольный клуб «Челябинск» вырвал победу в меньшинстве у ФК «Уфа» в Первой лиге

Южноуральцы к 5-й минуте получили красную карточку и гол в свои ворота, но забили два безответных гола и выиграли у соперника

Невероятный камбэк в Первой лиге совершил футбольный клуб «Челябинск»! Хозяева поля к 5-й минуте получили красную карточку и гол в свои ворота в матче с ФК «Уфа». Но умудрились в меньшинстве забить два мяча и вырвать победу со счетом 2:1. Героем матча стал Рамазан Гаджимурадов, оформивший дубль. Однако овации и аплодисменты в свой адрес заслужила вся команда, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Футбольный клуб «Челябинск» не играл на домашнем стадионе почти месяц. В последний раз выходили на поле стадиона «Центральный» аж 19 октября, сыграв тогда вничью с тульским «Арсеналом» (2:2). А ведь челябинский коллектив — прежде всего домашняя команда, львиную долю очков подопечные Романа Пилипчука добыли на своем поле. И, кстати говоря, ни разу не проиграли.

Вот только ближе к концу осенней части сезона дела у команды пошли на спад: четыре ничьи подряд, а затем и два поражения с минимальным счетом 0:1 от «Шинника» и «Урала» — и вот «горожане» опустились уже на 7-ю строчку в турнирной таблице. Матч с уфимцами мог помочь челябинцам поправить положение, а еще обрести уверенность в себе на финише осени.

Однако начало встречи для хозяев поля случилось хуже не придумаешь: уже на 3-й минуте они остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за фол последней надежды был удален Хетаг Кочиев. Защитник челябинцев хотел сыграть «чисто» в подкате, но вместо мяча попал по ногам убегавшему в отрыв Миграна Агеяна.

Но и это еще не все: спустя пару минут хозяева открыли счет в матче. Безобидный штрафной превратился в гол после того, как Зелимхан Юсупов прямым ударом вогнал мяч в сетку ворот. Грубейшую ошибку совершил голкипер южноуральцев Илья Тусеев — 1:0.

Тренерский штаб ФК «Челябинск» вынужден был производить вынужденную замену, чтобы перестроить игру команды. Так, вместо форварда Тимура Жемелатдинова на поле вышел полузащитник Денис Пушкарев. Замысел был понятен: нужно было цепляться за мяч, забирать себе середину поля.

И этот ход оправдал себя. Миниатюрный и скоростной игрок хорошо вошел в игру, заработал на себе опасный штрафной. Увы, удар Матвея Урванцева цели не достиг — мяч угодил в «стенку». На 26-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет. Гаррик Левин на правом фланге «накрутил» трех оппонентов и выкатил мяч под удар Рамазану Гаджимурадову. Тот его обработал и вторым касанием пробил точно в дальний угол ворот — голкипер уфимцев Александр Беленов даже не шелохнулся. 1:1!

Удивительно, но даже в меньшинстве челябинцы больше контролировали мяч, имели несколько перспективных подходов к владениям соперника. Вот только дивидендов это не принесло. Ничья после первых 45 минут игры.

Начало второго тайма осталось за хозяевами поля. Они снова взяли под контроль мяч. И едва не наказал соперника, когда Константин Кертанов продирался сквозь частокол защитников по центру. Его свалил на газон один из уфимцев, но желтую карточку почему-то не получил. Зато судья наградил «горчичником» главного тренера ФК «Челябинск» Романа Пилипчука за бурные эмоции и негодование.

На 55-й минуте коуч южноуральцев решился на еще один нестандартный шаг, убрав с поля Дениса Пушкарева. Вряд ли за 10 минут после перерыва футболист успел «наесться». По всей видимости, такая замена была тактическим ходом. Так или иначе, а должен был теперь освежить игру Тимофей Комиссаров.

На какое-то время команды как будто взяли время на передышку, остроты у ворот поубавилось. Однако на 56-й минуте гости едва не добились успеха. Алан Хабалов делал опасный навес в штрафную на партнера по команде. Арагон Ортис до мяча не дотянулся, но тот едва не оказался в сетке ворот.

Челябинцы ответили двумя хорошими позиционными атаками, одна из которых завершилась... назначением пенальти! Ну а снесли в штрафной гостей вышедшего на замену Тимофея Комиссарова. Рамазан Гаджимурадов «развел» голкипера и хладнокровно забил с «точки» — 2:1!

На кураже и эмоциях хозяева поля провели еще несколько потенциально опасных атак, однако затем слегка сбавили обороты. Не мудрено, если учесть, что они играли в меньшинстве и нужно было постараться удержать победный счет. И теперь уже наставнику уфимцев Омари Тетрадзи нужно было что-то придумывать в атаке. Тренер гостей произвел двойную замену.

На 78-й минуте произошел еще один важный эпизод в матче. В штрафной челябинцев как подкошенный рухнул Мигран Агеян. Пенальти? Нет, у судьи было другое мнение. Хотя после просмотра видеоповтора показалось, что Гаррик Левин на форварде соперника сфолил. Последние 10 минут превратились в суровое испытание для хозяев поля. С трудом, но они сдержали финальный штурм соперника и сохранили победный счет.

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 18-й тур.

10 ноября. ФК «Челябинск» — ФК «Уфа» — 1:1

Голы: Зелимхан Юсупов, 5 (1:0); Рамазан Гаджимурадов, 26 (1:1); Рамазан Гаджимурадов, 63-пен (2:1).

Следующий матч ФК «Челябинск» также проведет на своем поле — 16 ноября его соперником станет челнинский «КАМАЗ». Тот самый, который выбил нашу команду из Кубка России, а еще выиграл на домашнем поле.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).