ФК «Челябинск» в меньшинстве сохранил победный счет в матче с «Ротором»

Отмененный гол, красные карточки Пилипчуку и Комиссарову не помешали южноуральцам выиграть 2:0

Футбольный клуб «Челябинск» одержал тяжелейшую гостевую победу в Первой лиге, выиграв у волгоградского «Ротора» со счетом 2:0. Даже несмотря на лояльно настроенного к хозяевам арбитра матча Романа Сафьяна из Москвы. Судья не назначил «чистый» гол в ворота волжан, удалил с поля главного тренера южноуральцев и еще в первом тайме показал красную карточку Тимофею Комиссарову. Играя в меньшинстве, челябинцы сохранили победный счет, а еще забили в самой концовке матча, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

ФК «Челябинск» и «Ротор» в чем-то похожи. Обе команды можно назвать «домашними» — они здорово проводят матчи на своем родном стадионе. А еще играют сами, и дают это делать другим. Прежде всего потому, что заточены на атаку и созидание, а не разрушение. Обе хоть и могут играть «вторым номером», но чаще больше владеют мячом, любят с ним повозиться.

Даже несмотря на то, что осенняя часть сезона близится к завершению, а играть при такой морозной погоде непросто, была высока вероятность того, что матч получится зрелищным. Именно таким он получился в первом круге в Челябинске, который завершился минимальной победой хозяев поля. И пусть зрители увидели лишь один забитый мяч, игра получилась огненной и изобиловала голевыми моментами.

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук удивил выбором стартового состава. Тактическая расстановка приобрела вид 4-5-1, где в защите слева направо вышли на поле Гудков — Жиров — Кочиев — Абдуллин (вот сюрприз!). В опорной зоне расположились Денис Самойлов и Константин Кертанов, на флангах в полузащите места заняли Гаджимурадов и Комиссаров, в центре — Жамалетдинов, а роль центрфорварда занял Вильфрид Эза! Наконец-таки ивуарийский футболист до конца оправился от травмы и смог начать матч с первых минут.

Игра поначалу была равной, команды словно прощупывали друг друга, а к 10-й минуте «Ротор» начал поддавливать соперника. До голевых моментов дело не дошло, но подходы к штрафной получились весьма перспективные. Впрочем, гости в обороне и не думали отсиживаться и пару раз совершили неплохие быстрые контратаки. На 15-й минуте с хорошей позиции бил по воротам Тимур Жамалетдинов — мяч в створ ворот попал, но стал легкой добычей голкипера Никиты Чагрова.

В этом эпизоде случился и неприятный момент для челябинцев. В жестком стыке получил повреждение Рамазан Гаджимурадов. Для него это был особенный матч — игра против бывшей команды часто придает футболистам дополнительную мотивацию. Но лидер ФК «Челябинск» вынужден был преждевременно покинуть поле. Вместо него на замену вышел Денис Пушкарев.

На 25-й минуте случился еще один любопытный момент, который вызвал острые споры у футболистов. После подачи углового ошибся на выходе голкипер волжан Никита Чагров. Ему не удалось зафиксировать мяч в руках, тот отскочил к Вильфреду Эзе, который и поразил пустые ворота! Но судья гол отменил, зафиксировав нарушение на вратаре «Ротора». Многочисленные повторы не убедили, гол был «чистым»!

На 30-й минуте челябинцы создали еще один хороший подход. Ян Гудков с левого фланга выдал изумительную передачу в центр штрафной на Тимура Жамалетдинова. Тот упустил момент для удара, стал обыгрывать защитников. Но минимум из момента выжал, заработав фол. Гости получили право на опаснейший штрафной по центру ворот с линии штрафной! В отсутствии на поле штатных мастеров «стандартов» Гаджимурадова и Гаррика Левина (у него повреждение) взялся пробить Александр Жиров. Капитан челябинцев ударил низом в угол ворот: не сильно, но точно — 1:0!

Ну а в концовке испортил все впечатление от игры главный судья Роман Сафьян из Москвы. Сначала он выписал желтую карточку Тимофею Комиссарову, хотя тот совершенно точно правила не нарушал и сыграл в мяч. Этот момент очень не понравился наставнику челябинцев Роману Пилипчуку. Специалист что-то нелицеприятное высказал арбитру, за что получил красную карточку.

А пару минут спустя все тот же Комиссаров нарвался на второй «горчичник», и был удален с поля. В этом эпизоде полузащитник челябинцев должен винить только себя. Играть в корпус на бровке в моменте, когда ситуация того совершенно не требовала... Спишем это на молодость футболиста. И все же выгонять с поля тренера и игрока — это надо быть слишком уверенным в своей правоте.

Как бы там ни было, а теперь челябинцам предстояло как-то сохранять победный счет, играя весь тайм в меньшинстве и без главного тренера у бровки. Логично, что хозяева поля взяли под контроль мяч, стали потихоньку поддавливать соперника. Но южноуральцы стройные ряды держали, не давали волжанам создавать голевые моменты. Впрочем, и «Ротор» удивил тем, что ничего конструктивного и интересного впереди придумать не мог. Все эти навесы-набросы в штрафную ни к чему не приводили. И правы волгоградские болельщики, которые стали все чаще и чаще освистывать игру своей команды.

Время шло, а к 75-й минуте хозяева поля так и не создали ни одного голевого момента у ворот челябинцев. Наша команда вынужденно отошла к своим воротам. Бились как могли, хотя невооруженным глазом было видно, что силы стали их покидать. Особенно тяжелыми стали для гостей последние пять минут основного времени матча, когда «Ротор» всей командой побежал отыгрываться.

Выстояли, а еще и забили в компенсированное арбитром время второй мяч, его автором стал вышедший на замену Александр Носов. Есть важные 3 очка, которые наши парни забрали у соседа по турнирной таблице. Мо-лод-цы!

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 20-й тур.

24 ноября. «Ротор» (Волгоград) — ФК «Челябинск» — 0:2.

Гол: Александр Жиров, 33; Александр Носов, 90+5.

Всем командам Первой лиги осталось провести по одному матчу в осенней части сезона-2025/2026. В заключительном 21-м туре ФК «Челябинск» сыграет в гостях с лидером чемпионата воронежским «Факелом».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).