Футбольный клуб «Челябинск» прервал 10-матчевую серию без поражений в Первой лиге

Южноуральцы в 17-м туре с минимальным счетом уступили в гостях ярославскому «Шиннику» — 0:1

В футбольной Первой лиге прервалась впечатляющая серия без поражений у ФК «Челябинск». В 17-м туре южноуральцы уступили в гостях ярославскому «Шиннику» со счетом 0:1. На отрицательный результат нашей команды повлиял плотный график игр и отсутствие из-за дисквалификации Рамазана Гаджимурадова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В отличие от соперника у челябинцев было меньше времени на подготовку к матчу. Дело в том, что подопечные Романа Пилипчука провели тяжелейший кубковый матч с «КАМАЗом», в котором уступили по пенальти. Уже в той игре было видно, что команда физически «подсела», не готова показывать высокие скорости. И это не могло не отразиться на действиях футболистов в матче Первой лиги с «Шинником».

Сама игра получилась не зрелищной, с минимум голевых моментов у тех и других ворот. Хотя зрители увидели быстрый гол — уже на 14-й минуте хозяева поля открыли счет в матче. Успех им принес розыгрыш углового: Руслан Куль оказался самым расторопным и с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота — 1:0.

Челябинцам очень не хватало дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Рамазана Гаджумурадова. А ведь именно он является исполнителем всех стандартных положений южноуральской команды. Но даже в его отсутствие челябинцы смотрелись прилично, особенно во втором тайме.

Роман Пилипчук с помощью замен освежил игру команды, перестроил тактическую схему. В том, что ярославцы сохранили победный счет целиком и полностью заслуга их голкипера. Тимофей Митров сыграл надежно, совершив как минимум два классных сэйва. Так, на 62-й минуте с убойной позиции был Гаррик Левин, а на 71-й минуте неплохой удар наносил Александр Жиров. В обоих случаях вратарь «Шинника» был на высоте.

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 17-й тур.

1 ноября. «Шинник» (Ярославль) — ФК «Челябинск» — 1:0.

Гол: Руслан Куль, 14 (1:0).

ФК «Челябинск» после этого поражения откатился на 7-ю строчку в турнирной таблице. Впереди у нашей команды перенесенный матч 14-го тура с «Уралом». Эта игра состоится 5 ноября в Екатеринбурге. После этого челябинцы сыграют два домашних поединка с ФК «Уфа» (10 ноября) и «КАМАЗом» (16 ноября).

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).