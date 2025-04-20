Футбольный клуб «Челябинск» сыграл по нулям с «Волгарем» во Второй лиге

Южноуральская команда потеряла два очка в Астрахани

Челябинский футбольный клуб не лучшим образом сыграл в 8-м туре Второй лиги «А» в группе «Золото». Подопечные Романа Пилипчука потеряли два очка в Астрахани, сыграв вничью 0:0. Южноуральцы за весь матч не создали ни одного голевого момента, лишь два раза нанесли удар в створ ворот соперника, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра в Астрахани откровенно разочаровала. Причем, не лучшим образом действовали в атаке как хозяева, так и гости. Зрителям пришлось наблюдать за не самым зрелищным поединком, с минимум остроты у ворот соперника. В первые 15 минут матча лучше на поле выглядели хозяева поля, они владели небольшим территориальным преимуществом.

К исходу 30-й минуте они создали первый неплохой момент у ворот соперника. Алексей Павлишин с фланга сделал хороший навес в штрафную, однако удар головой форварда «Волгаря» получился не сильным — мяч стал легкой добычей голкипера Владимира Задираки.

После перерыва чуть больше владели мячом астраханцы, но мяч почти не доходил до вратаря челябинцев. На 66-й минуте ошибка защитников челябинцев привела к тому, что Артем Погосов пробил из пределов штрафной, но Задирака партнеров подстраховал и выручил. 10 минут спустя все тот же Погосов пытался протолкнуть мяч в сетку ударом из пределов вратарской. Булат Гатин выбил мяч с «ленточки».

В самой концовке у челябинцев был шанс вырвать победу. Из пределов штрафной опасно бил Денис Пушкарев. Однако на пути у мяча встал Сергей Зуйков. Защитник астраханцев заблокировал удар, который потенциально был очень опасным — мяч летел в створ ворот и мог оказаться в сетке. 0:0 — справедливый итог матча, в котором не удалось себя проявить ни тем, ни другим.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига «А». Группа «Золото». 8-й тур.

19 апреля. «Волгарь» (Астрахань) — ФК «Челябинск» — 0:0.

ФК «Челябинск» после 8 сыгранных матчей занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Романа Пилипчука сыграют домашний поединок со столичным «Велесом». Игра пройдет на стадионе «Центральный». Начало — в 18:00.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).



