Футбольный клуб «Челябинск» выиграл осеннюю часть сезона во Второй лиге

И стал претендентом на участие в стыковых матчах за выход в ФНЛ

Футбольный клуб «Челябинск» финишировал на первом месте в осенней части сезона во Второй лиге А. Наша команда выиграла турнир в группе «Золото». Таким образом, подопечные Романа Пилипчука получили право вне зависимости от выступления в весенней части сезона-2024/2025 принять участие в стыковых матчах за выход в Первую лигу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская команда неудачно проводит матчи на финише осенней части сезона. Так, подопечные Романа Пилипчука потеряли очки в играх с костромским «Спартаком» и «Ленинградцем», сыграв с ними вничью 0:0. Накануне наша команда потерпела поражение в домашнем поединке от «Сибири» (0:2), а вчера, 10 ноября, уступила на своем поле и столичному клубу «Велес» (1:3).

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 17-й тур.

10 ноября. ФК «Челябинск» — «Велес» (Москва) — 1:3.

Голы: Ибрагим Умаров, 9 (0:1); Никита Голдобин, 11 (1:1); Олег Смирнов, 41 (1:2); Олег Смирнов, 59 (1:3).

Несмотря на череду неудач, наша команда гарантировала себе первое место в группе «Золото» и за тур до окончания осенней части сезона выиграла турнир. Теперь ФК «Челябинск» получил право сыграть в стыковых матчах с командой, которая займет третье место по итогам весенней части сезона-2024/2025.

Причем вне зависимости от того, как для наших парней сложится турнир весной 2025 года. Прямую путевку в Первую лигу подопечные Романа Пилипчука смогут оформить и без стыковых матчей, если займут в весенней части турнира одно из двух первых мест.

Отметим, что весной 2025 года в группе «Золото» во Второй лиге А, помимо ФК «Челябинск», сыграет и еще одна южноуральская команда — миасское «Торпедо». Такого права «черно-белые» добились благодаря успешному выступлению в группе «Серебро». Они финишировали в четверке сильнейших и теперь готовятся выступить на турнире выше рангом.