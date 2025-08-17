ФК «Челябинск» проиграл «Спартаку» в битве дебютантов Первой лиги

Южноуральцы обиднейшим образом уступили, пропустив мяч в самом конце встречи — 1:2

Обидное поражение потерпел ФК «Челябинск» в пятом туре Первой лиги. Сегодня, 17 августа, южноуральцы проиграли в гостях костромскому «Спартаку» со счетом 1:2. Хозяева поля забили победный гол на исходе основного времени матча. Несмотря на поражение, ФК «Челябинск» сохранил место в группе лидеров Первой лиги, сообщает корреспондент Первого областного.

Дебютанты Первой лиги неплохо начали свое выступление в турнире. Оба коллектива перед очной встречей входили в топ-6 команд. Но у челябинцев с соперником были еще и давние счеты. В минувшем сезоне наша команда дважды уступила костромчанам с общим счетом 2:8! Нужно было брать реванш. И абсолютно неважно, что в летнее межсезонье составы команд (особенно у челябинцев) сильно обновились.

Вот только о каком реванше могла идти речь, если в первые минуты матча хозяева полностью подавили соперника. Уже на 4-й минуте голкипер челябинцев Илья Тусеев вынужден был вступать в игру. Из пределов штрафной опасный удар после хорошей обработки мяча наносил лучший бомбардир «красно-белых» Александр Саплинов. Хозяева продолжили нагнетать давление — за 7 минут умудрились подать аж 4 угловых. В одном из эпизодов едва не срезал в свои ворота Александр Гапечкин.

Пятый по счету угловой завершился взятием ворот. Это мощный и высокорослый защитник «Спартака» Никита Супранович выиграл верховую борьбу и с близкого расстояния поразил цель — 1:0. Удивительно, но даже после забитого мяча «красно-белые» еще продолжали какое-то время владеть территориальным преимуществом, не стали отходить назад и играть «вторым номером».

Лишь к 25-й минуте южноуральцы наконец-таки провели первую неплохую атаку. Хорошую такую, быструю и осмысленную. В ее концовке хорошо сыграл в подыгрыше Вильфрид Эза. Тимофей Комиссаров вырвался на оперативный простор, но защитники соперника нанести ему прицельный удар не дали.

Теперь уже ФК «Челябинск» взял под контроль мяч. Но действовал очень уж академично. Такая игра могла бы быть эффективной во Второй лиге, но не здесь, где класс соперников значительно выше. И все же один реальный момент для взятия ворот у нашей команды был. А возник он после того, как Тимофей Комиссаров рискнул, взяв игру на себя. Он обыграл двух защитников и выдал роскошный вертикальный проникающий пас в штрафную соперника на Вильфреда Эза. Африканец замешкался, не сумев протолкнуть мяч. Справедливости ради скажем, что ему не хватило оперативного простора для того, чтобы выиграть дуэль у голкипера «красно-белых».

После перерыва челябинцы забили быстрый гол. И вновь на выручку им пришел «стандарт». На 52-й минуте наказал соперников за грубость Рамазан Гаджимурадов. Он «обманул» стенку, хитрым ударом поразив ближний угол ворот — 1:1.

Забитый мяч придал гостям уверенности. Теперь уже они диктовали свои условия, подолгу держали мяч, не давая сопернику проводить свои атаки. Что касается «Спартака», то его как будто подменили. У них мало что получалось. Впрочем, и челябинцы не форсировали события. Игра на какое-то время успокоилась.

Мирное течение матча взорвал на 70-й минуте полузащитник хозяев Егор Назаренко. Оказавшись на ударной позиции, он зряче бил в «девятку». К счастью, голкипер ФК «Челябинск» Илья Тусеев оказался на месте. Пару минут спустя неплохим ударом издали ответил Тимофей Комиссаров, мяч прошел в притирку со штангой.

Развязка матча наступила в самой концовке встречи. На исходе основного времени матча хозяевам удалась хорошая позиционная атака, которую завершил точным ударом Денис Жилмостных. Времени на то, чтобы отыграться у челябинцев уже, по сути, не было. В итоге 1:2 — обиднейшее поражение нашей команды.





Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 5-й тур.

17 августа. «Спартак» (Кострома) — ФК «Челябинск» — 2:1.

Гол: Никита Супранович, 11 (1:0); Рамазан Гаджимурадов, 52 (1:1); Денис Жилмостных, 90 (2:1).

В следующем туре ФК «Челябинск» сыграет домашний поединок. Он состоится 23 августа, а его соперником станет саратовский «Сокол».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).