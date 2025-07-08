ФК «Челябинск» заключил контракт с экс‑форвардом ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым

Новобранец южноуральского клуба сыграл 7 матчей в Лиге чемпионов и забил гол португальской «Бенфике»

Футбольный клуб «Челябинск» совершил главный трансфер летнего межсезонья, заключив контракт с экс‑форвардом столичного ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым. Титулованный игрок провел четыре сезона за армейцев в российской Премьер-лиге, а также сыграл 7 матчей в Лиге чемпионов. В одном из них его мяч в ворота португальской «Бенфики» стал победным, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тимур Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА, а его дебют за взрослую столичную команду пришелся на сезон-2017/2018. Этот сезон получился удачным для футболиста. Мало того, что он ярко дебютировал в РПЛ, так еще и в Лиге чемпионов «засветился» — 12 сентября 2017 года Тимур Жамалетдинов вышел на 67‑й минуте на замену при счете 1:1 в матче с португальской «Бенфикой». Ему понадобилось 4 минуты на то, чтобы забить гол, который в итоге станет победным. В общей сложности армеец провел 7 матчей в главном еврокубковом турнире.

На фото: 12 сентября 2017 года. Тот самый победный мяч Тимура Жамалетдинова в ворота португальской «Бенфики» в Лиге чемпионов

Впрочем, закрепиться в основном составе ЦСКА форварду не удалось. Он, как правило, выходил на замену, а по окончании сезона-2018/2019 был отправлен в аренду в польский клуб «Лех». Затем в карьере Тимура Жамалетдинова были команды ФК «Уфа», «СКА-Хабаровск», «Волгарь» и «Шинник».

Тимур Жамалетдинов

Дата рождения: 21.05.1997 г.

Место рождения: Москва.

Амплуа: центральный нападающий.

Карьера:

2017—2019 — ЦСКА (Москва)

2019—2020 — «Лех» (Польша)

2019—2020 — ЦСКА (Москва)

2020—2022 — ФК «Уфа»

2022—2023 — «СКА-Хабаровск»

2023—2024 — «Волгарь» (Астрахань)

2024—2025 — «Шинник» (Ярославль)

2024—2025 — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

С 2025 г. — ФК «Челябинск»

Минувший сезон Тимур Жамалетдинов провел в клубе «Знамя Труда» из Орехово-Зуево... во Второй лиге Б. Это не может не настораживать. Экс-игрок молодежной сборной России и топового клуба РПЛ оказался в скромной подмосковной команде, не ставящей перед собой большие турнирные задачи. С другой стороны, форвард голевого чутья в клубе «Знамя Труда» не растерял — в 15 матчах забил 12 голов.

Вариант с ФК «Челябинск» для футболиста — возможность реанимировать свою карьеру, вернуться на высокий уровень. Тем более что форварду 28 лет — период расцвета для многих его коллег. Если учесть, что по итогам сезона-2024/2025 челябинский клуб покинули аж три форварда (Валерий Горбачик, Илья Грузнов и Владимир Ульяновский), то Тимур Жамалетдинов может стать основным претендентом на попадание в стартовый состав команды. Впрочем, к старту турнира в Первой лиге ФК «Челябинск» наверняка объявит имена еще двух (а может быть и трех) новобранцев, выступающих на позиции форварда.

Напомним, что первый тур в Первой лиге сезона-2025/2026 состоится уже 18—21 июля. В стартовом поединке ФК «Челябинск» сыграет на выезде с ФК «Оренбург». Во втором туре (25—28 июля) южноуральцы принимают на своем поле волгоградский «Ротор». Полный календарь матчей Первой лиги будет опубликован после его утверждения Исполком РФС.

Фото: ПФК ЦСКА (pfc-cska.com), ФК «Знамя Труда» (vk.com/fc_ztoz)