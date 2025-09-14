ФК «Челябинск» вырвал ничью со «СКА-Хабаровск» в Первой лиге

Полузащитник южноуральцев Гаррик Левин сравнял счет на 87-й минуте, итог матча — 1:1

Футбольный клуб «Челябинск» в 10-м туре Первой лиги сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1) и упустил возможность приблизиться к группе лидеров турнира. Южноуральцы имели большое игровое преимущество, создали немало голевых моментов. Но пропустили гол в дебюте второго тайма после розыгрыша штрафного. Помог им уйти от поражения Гаррик Левин, сравнявший счет на 87-й минуте матча, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А ведь ФК «Челябинск» в случае успеха мог еще ближе приблизиться к тройке лидеров Первой лиги. Тем обиднее сегодня было упустить такой шанс. И это при том, что наша команда уж точно не заслуживала поражения в матче с дальневосточниками.

Подопечные Романа Пилипчука лучше провели первый тайм, создали несколько хороших возможностей для взятия ворот. Самый верный голевой момент упустил форвард Вильфрид Эза. На 5-й минуте он оказался в хорошей позиции, но затянул с принятием решения — защитник его накрыл, так и не дав нанести удар с близкого расстояния.

Челябинцы большинство своих атак начинали с правого фланга, где активными были Рамазан Гаджимурадов и действовавший чуть ниже за ним Гаррик Левин. Хороший подход к штрафной соперника с левого фланга был у Александра Гапечкина. Что касается хозяев, то они вынуждены больше обороняться и ничего конструктивного в нападении не создали.

Зато в дебюте второго тайма хабаровчане открыли счет в матче. Успех им принес розыгрыш «стандарта». Александр Гаглоев навесил в центр штрафной, а вышедший на замену Макар Чирков выиграл верховую дуэль и отправил мяч головой в ворота — 1:0. Не прошло и двух минут, как хозяева могли увеличивать преимущество. В быстрой контратаке на рандеву с голкипером челябинцев оказался Камран Алиев. Но сыграл не лучшим образом, Илья Тусеев спас команду от гола.

Главный тренер южноуральцев Роман Пилипчук тут же произвел двойную замену, выпустив на поле Александра Носова и Матвея Урванцева. Причем, они заменили игроков оборонительной линии. Это означало, что тренерский штаб челябинского клуба пошел ва-банк. Чуть позже состоялась и ивуарийская рокировка — вместо Вильярида Эза на поле вышел Баба Н’Диайе.

На 70-й минуте неплохой удар наносил Гаррик Левин. Как выяснится позже, это он пока только пристреливался. Классно бил со штрафного Рамазан Гаджимурадов — голкипер хабаровчан Алексей Кузнецов парировал удар, а ведь мяч летел впритирку со штангой. Хороший короткий пас на Урванцева делал Н’Диайе. Увы, форвард челябинцев замешкался — стал обрабатывать мяч, момент для удара был упущен.

Хорошие подходы к штрафной соперника у футболистов челябинского клуба были. Не хватало точного завершающего удара. И на 87-й минуте он состоялся! Урванцев сделал скидку мяча на Левина, тот здорово обработал мяч, прокинув его себе на ход, и вторым касанием мощно пробил в ближний угол ворот — 1:1.

Ничья — справедливый исход поединка, даже несмотря на то, что челябинцы больше времени провели в атаке. Маятник мог качнуться в любую сторону, но завершился матч мирным исходом.

Футбол. Первая лига. Сезон-2025/2026.

14 сентября. «СКА-Хабаровск» — ФК «Челябинск» — 1:1.

Голы: Макар Чирков, 57 (1:0); Гаррик Левин, 87 (1:1).

В следующем туре наша команда сыграет домашний поединок. 20 сентября ФК «Челябинск» принимает на своем поле столичную «Родину».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).