Футболисты «Челябинска» с минимальным счетом уступили «Родине-2» во Второй лиге

И значительно осложнили себе задачу выхода в дивизион «Золотой»

Футбольный клуб «Челябинск» потерпел поражение в 14-м туре Второй лиги. На своем поле подопечные Виталия Панова уступили московской «Родине-2» со счетом 0:1. Единственный гол в матче после красивого удара со штрафного забил форвард гостей Никита Голдобин. Южноуральский клуб усложнил себе задачу выхода в дивизион «Золото», передает корреспондент ИА «Первое областное».

До конца первого этапа во Второй лиге А всем командам группы «Серебро» осталось провести по 5 матчей. Борьба за первые четыре позиции обещает быть очень интересной и интригующей. И если «Родина-2», идущая на втором месте, могла себя чувствовать относительно спокойно, то каждый матч для ФК «Челябинск» имеет важнейшее значение.

Подопечные Виталия Панова с 17 очками перед матчем с москвичами занимали 6-е место. И в случае победы могли даже выйти на четвертую позицию. Тем более у хозяев могли иметь место и реваншистские настроения: в матче первого круга «Родина-2» одержала победу с минимальным счетом. В дебюте второго тайма единственный мяч забил тогда Илья Петухов.

В первом тайме ближе к успеху были хозяева поля. Футболисты «Челябинска» провели больше времени в атаке. Однако реальных угроз для взятия ворот были лишь две. Сначала Станислав Библик бил с близкого расстояния, однако голкипер Сергей Айдаров был надежен. А перед уходом на перерыв на добивании мог отличиться Никита Мацхарашвили, но мяч пролетел выше ворот.

Куда больше событий вместил в себя второй тайм. В нем поначалу также более активными были челябинцы. Однако затем гости начали поддавливать соперника. После ошибки на своей половине поля Кирилла Сараева с убойной позиции бил Матвей Бурлаков. Затем после навеса с фланга с лета бил Никита Голдобин: мяч после удара метров с 11 пролетел чуть выше ворот.

Главный тренер ФК «Челябинск» Виталий Панов почувствовал, что нужно вносить коррективы, произведя двойную замену. Было видно, что физически хозяева чуть подсели. Вместо Мацхарашвили и Азиза Гасиева на поле появились Дмитрий Великородный и Рустам Вазитдинов.

На 72-й минуте гости получили право на штрафной. Его мастерски исполнил Никита Голдобин. Мяч после его удара влетел в «паутину» ворот челябинцев, а вратарь Даниил Веселов был бессилен — 0:1.

Хозяева поля большими силами пошли вперед отыгрываться. И на 80-й минуте упустили вернейший шанс уйти от поражения. После флангового прострела Рустам Вазитдинов бил метров с трех с острого угла уже по пустым воротам. Мяч угодил в перекладину!

ФК «Челябинск» не смог взять реванш за поражение в матче первого круга. И вновь уступил с минимальным счетом «Родине-2». Наша команда осложнила себе задачу выхода в группу «Золото». Подопечные Виталия Панова остались на 6-м месте и рискуют опуститься во Вторую лигу Б. В следующем туре челябинцы сыграют 21 октября в гостях с аутсайдером турнира белгородским «Салютом».