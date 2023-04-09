Футбольный клуб «Челябинск» потерял очки в уральском дерби

На своем поле подопечные Виктора Булатова вничью сыграли с «Уралом-2» из Екатеринбурга

Сегодня, 9 апреля, после зимнего перерыва провел первый домашний матч во Второй лиге чемпионата России ФК «Челябинск». На своем поле южноуральцы упустили победу в поединке с «Уралом-2» из Екатеринбурга — 1:1 и не смогли сократить отставание от лидеров турнира, продолжая занимать третье место в таблице, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Хозяева начали матч активно: удалась долгая массированная атака, результатом которой стал удал головой в исполнении Максима Руднева — выше ворот. После этого и вплоть до 20 минуты игра успокоилась. Опасных моментов не было ни у тех, ни у других. Но затем свое веское слово сказали капитан наших парней Виктор Курышев и лучший бомардир Максим Руднев. Один разобрался в штрафной и здорово выкатил мяч на ворота, а второй вколотил его под перекладину ворот «Урала-2» — 1:0.

На 28-й минуте Илья Шведюк шикарно прорвался в штрафную соперника, попутно обыграв трех игроков, но пробил в сетку с внешней стороны. Михаил Агеев выскочил к воротам по центру, Сергей Глазков устремился к нему на встречу, но оказался в полупозиции. К счастью, мяч прошел рядом со штангой. А на 51-й минуте Илья Некрасов сравнял счет в матче — 1:1.

В концовке игра накалилась. В течение одной минуты два игрока «Урала-2» заработали желтые карточки за грубые фолы. Ответом «Челябинска» на грубость был голевой момент Ильи Азявина. Наш форвард красиво с лету пробил после длинного заброса. Увы, выше вратаря соперника и выше ворот.

Это был последний шанс для челябинцев вырвать в этом матче победу и добыть три очка. К сожалению, не вышло. В итоге боевая ничья.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига. Группа 4. 19 тур. 9 апреля, Челябинск

ФК «Челябинск» — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:1.

Голы: Максим Руднев, 21 (1:0) — Илья Некрасов, 51 (1:1).

Следующий матч ФК «Челябинск» также проведет на своем поле — 16 апреля южноуральцы на стадионе «Центральный» принимают «Оренбург-2».