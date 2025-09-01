Футбольный клуб «Челябинск» усилился воспитанником «Рубина»

Состав команды пополнил защитник Раиль Абдуллин

В составе футбольного клуба «Челябинск» очередной новобранец — состав команды пополнил воспитанник казанского «Рубина» Раиль Абдуллин. 25‑летний игрок выступает на позиции правого защитника. В минувшем сезоне он выступал за фарм-клуб казанской команды, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Воспитанник футбольной академии «Рубина» так и не сыграл ни одного матча за основную команду Казани. Хотя и привлекался к тренировкам «основы» клуба из Татарстана. Кроме того, Раиль Абдуллин пробовал свои силы в командах «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Форте» (Таганрог) и «Торпедо» (Владимир).

25-летний защитник не раз возвращался в Казань, чтобы пробиться в основной состав «Рубина». Но места ему не находилось. В какой-то момент игрок рассматривал возможность продолжения карьеры за границей.

Переезд в Челябинск — возможность для игрока перезагрузить карьеру. Выступая за южноуральский клуб, он может получить шанс закрепиться в основе. Раиль Абдуллин выступает на позиции правого защитника. В челябинской команде здесь пока нет альтернативы Александру Гапечкину, который регулярно выходит в стартовом составе в матчах Первой лиги. Раиль Абдуллин может составить ему конкуренцию на этой позиции.

Раиль Абдуллин

Дата рождения: 06.08.2000.

Место рождения: Казань.

Амплуа: правый защитник.

Карьера:

2018—2019 — «Рубин-2» (Казань)

2019—2020 — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

2020—2021 — «Рубин-2» (Казань)

2021—2022 — «Форте» (Таганрог)

2022—2023 — «Торпедо» (Владимир)

2023—2025 — «Рубин-2» (Казань)

С 2025 г. — ФК «Челябинск».

Напомним, что ФК «Челябинск» в этом сезоне дебютировал в Первой лиге. После семи туров подопечные Романа Пилипчука занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем туре наша команда сыграет 4 сентября с одним из лидеров чемпионата воронежским «Факелом». Игра пройдет на стадионе «Центральный», начало — в 19:00.

