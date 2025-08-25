Футбольный клуб «Челябинск» пополнил 18‑летний ивуариец Баба Н’Диайе

Контракт с перспективным атакующим полузащитником заключен на три года

Футбольный клуб «Челябинск» выиграл у ФК «Краснодар» борьбу за перспективного 18-летнего вундеркинда Бабу Н’Диайе. Ивуарийский атакующий полузащитник подписал трехлетний контракт с южноуральским клубом. В минувшем сезоне футболист выступал в чемпионате Болгарии за местный «Ботев», сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Представили новобранца ФК «Челябинск» в перерыве матча Первой лиги с саратовским «Соколом». В этом поединке южноуральцы выиграли со счетом 3:1, а один из голов на свой счет записал еще один ивуарийский футболист Вильфрид Эза.



Баба Н’Диайе является воспитанником футбольной академии «Виста», базирующейся в Геленджике. В прошлом сезоне попробовал свои силы в чемпионате Болгарии, выступая за клуб «Ботев» из города Пловдив. Интересно, что перспективным игроком интересовался действующий чемпион России — ФК «Краснодар». Однако челябинский клуб проявил наибольшую заинтересованность в услугах футболиста. Баба Н’Диайе подписал контракт с ФК «Челябинск» на три года.

Интересно, что ивуариец еще не успел сыграть и матча за свой новый клуб. Но уже получил благосклонность челябинских болельщиков. Те ему дали прозвище Баба Надя и уверены в том, что он принесет пользу команде.

Напомним, что ФК «Челябинск» успешно дебютировал в Первой лиге. После 6 сыгранных матчей подопечные Романа Пилипчука идут в группе лидеров турнира. Наша команда занимает 5-е место. В ближайшем туре южноуральцы сыграют 30 августа в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».