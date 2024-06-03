Футбольный клуб «Челябинск» упустил победу в матче с «Муром» во Второй лиге

Южноуральская команда потеряла шансы выйти в Первую лигу в сезоне-2023/2024

Футбольный клуб «Челябинск» не смог выполнить задачу на сезон-2023/2024 и выйти в Первую лигу чемпионата России. За тур до окончания турнира в группе «Золото» Второй лиги А наша команда потеряла шансы занять место в тройке призеров. Сегодня, 3 июня, челябинцы не смогли на своем поле обыграть клуб «Муром», сыграв вничью 1:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч для обеих команд имел важное турнирное значение. Челябинцам нужно было побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в тройку сильнейших. Правда, для этого им оставалось надеяться, что допустят осечки конкуренты — ФК «Новосибирск» и «Чайка». Гости же продолжают цепляться за возможность сохранить прописку в дивизионе «Золото» и тоже вынуждены были играть только на победу.

Хозяева начали матч активнее. И были вознаграждены за настырность. На 12-й минуте Александр Носов с фланга навес в центр штрафной, где Валерий Горбачик кивком головы перенаправил мяч в ворота — 1:0. Это уже пятый забитый мяч форварда в текущем розыгрыше.

Пропущенный мяч раззадорил муромчан. Они взяли мяч под контроль и стали проводить неплохие позиционные атаки. Так, Владимир Козлов здорово разыграл «стеночку» с партнером по команде и мощно пробил — голкипер Владимир Задирака не без труда парировал мяч. Тут же Данила Янов опасно прорывался по левому флангу и с острого угла пробил по воротам — «прошить» вратаря ему не удалось.

Впрочем, челябинцы также не забывали остро контратаковать. Так, на 21-й минуте едва не выбежал на рандеву с голкипером Никита Першин. Защитник муромчан Дмитрий Михайленко в подкате выбил мяч и спас свою команду от гола. Опасно бил по воротам Александр Носов, но его удар заблокировали оппоненты. Он же опасно бил из-за пределов штрафной под занавес тайма — мяч пролетел рядом со штангой.

После перерыва какое-то время важных событий на поле не происходило. А затем заставил вскочить со зрительских мест болельщиков полузащитник муромчан Артем Самсонов. Ему удался красивейший удар с лета из-за пределов штрафной — мяч влетел в нижний угол ворот, а Владимир Задирака выручить команду не смог. 1:1 за 21 минуту до финального свистка.

Теперь уже хозяева вынуждены были оголять тылы и большими силами идти вперед. Самый реальный шанс вывести свою команду вперед упустил на 78-й минуте Денис Пушкарев. Форвард ФК «Челябинск» после паса Акмаля Бахтиярова делал все правильно: принял мяч и вторым касанием бил с близкого расстояния, казалось, наверняка — мяч каким-то чудом не залетел в ворота.

Был у хозяев поля и еще один супермомент: на 88-й минуте Рустам Вазитдинов прорвался по правому флангу и опасно бил в дальний угол. И снова мяч пролетел мимо ворот, хотя должен был оказываться в воротах. А в компенсированное время кожаный снаряд просто обязан был оказываться в сетке ворот ФК «Челябинск». После передачи Ильи Азявина активный Артем Самсонов бил в упор — Владимир Задирака совершил фантастический сэйв.

1:1 — ничья, которая не устроила ни тех, ни других. ФК «Челябинск» потерял шансы на то, чтобы уже по итогам весенней части сезона оформить путевку в Первую лигу. А вот вылететь в группу «Серебро» подопечные Романа Пилипчука еще могут. В последнем туре им необходимо удержать место в топ-6 команд группы «Золото».

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 17-й тур.

3 июня. ФК «Челябинск» — ФК «Муром» — 1:1.

Голы: Валерий Горбачик, 12 (1:0); Артем Самсонов, 69 (1:1).

ФК «Челябинск» потерял шансы на то, чтобы по итогам весенней части сезона оформить путевку в Первую лигу. А вот вылететь в группу «Серебро» подопечные Романа Пилипчука еще могут. В последнем туре им необходимо удержать место в топ-6 команд группы «Золото». Для этого нашей команде нельзя терять очки в матче с «Родиной-2» в Москве.