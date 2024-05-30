Футбольный клуб «Челябинск» почти потерял шансы на выход в Первую лигу

Южноуральская команда уступила на своем поле соперникам из Краснодара со счетом 1:2

Футболисты «Челябинска» потерпели неожиданное поражение во Второй лиге, уступив на своем поле «Краснодару-2» со счетом 1:2. Ведя в счете, южноуральцы пропустили два быстрых гола в дебюте второго тайма, которые стали определяющими в матче. Таким образом, за два тура до финиша наша команда практически потеряла шансы на выход в Первую лигу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Футболисты из «Челябинска» разыгрались на финише весенней части сезона во Второй лиге А. Сегодня, 30 мая, южноуральцы на своем поле одержали победу над клубом «Краснодар-2» со счетом 1:0. Они не знают поражений уже в шести матчах кряду. Кроме того, подопечные Романа Пилипчука продлили победную серию до трех матчей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнирное положение ФК «Челябинск» перед матчем с «Краснодаром-2» сложилось таким образом, что хозяева поля обязаны были играть с южанами только на победу. В противном случае можно было практически лишиться шансов в борьбе за путевку в Первую лигу.

Начали челябинцы матч здорово! Уже в самом дебюте игры они открыли счет. Здорово на фланге разобрался в ситуации Рустам Вазитдинов. За счет дриблинга он освободился от опеки и сделал прострел в центр штрафной на ближнюю штангу. Там классно на опережении сыграл Данила Козлов — 1:0.

В первом тайме подопечные Романа Пилипчука играли лучше. Они взяли под контроль мяч, чаще гостили на половине поля соперника. Дважды с неплохих позиций наносил удары Никита Першин, головой опасно бил Алексей Померко и все тот же Данила Козлов. Увы, этим ударам не хватало либо силы, либо точности.

Что касается гостей, то они провели пару потенциально опасных атак, однако голевой момент был у краснодарцев лишь один. Уже под занавес тайма Эдуард Багринцев оказался на убойной позиции после флангового навеса, однако головой замкнуть его не сумел.

Впрочем, какое это имеет значение, если уже в дебюте второго тайма «черно-зеленые» забили долгожданный гол. Никита Гетьман выиграл верховую борьбу после навеса с фланга, мяч после его удара попал в штангу, а на добивании был точен Камиль Муллин — 1:1.

Челябинцы побежали отыгрываться, но пропустили снова. Красивейший удар из-за пределов штрафной исполнил Эдуард Багрянцев. Мяч от перекладины опустился за линию ворот и отскочил в поле. На отскоке первым оказался Никита Гетьман — 1:2. Отметим, что судьи допустили очевидную ошибку, не засчитав гол после удара Багрянцева. После видеоповтора было отчетливо видно, что мяч полностью пересек линию ворот.

Это был даже не холодный, а леденящий душу душ на голову хозяев поля. Они были хозяевами положения, но оказались в роли отыгрывающихся. Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук произвел двойную замену, выпустив на поле Александра Носова и Станислава Библика. Они вышли вместо Алексея Никитенкова и Никиты Першина. Чуть позже бросился в бой и Акмаль Бахтияров.

Надо отдать должное хозяевам поля, они старались уйти от поражения. Но сбились на индивидуальные действия. А еще слишком много появилось сумбура в их игре. Челябинцы провели несколько неплохих позиционных атак, но им не хватало остроты. Южане отошли назад, предельно аккуратно и надежно сыграли в обороне.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига. Группа «Золото».

30 мая. ФК «Челябинск» — ФК «Краснодар-2» — 1:2.

Голы: Данила Козлов, 4 (1:0); Камиль Муллин, 51 (1:1); Никита Гетьман, 58 (1:2).

В следующем туре наша команда сыграет 3 июня в Челябинске с ФК «Муром». А завершит весеннюю часть сезона гостевым поединком с «Родиной-2». Только чудо и осечки конкурентов могут помочь нашей команде занять третье место в группе «Золото» Второй лиги А.