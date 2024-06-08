Футбольный клуб «Челябинск» сохранил место в группе «Золото» во Второй лиге

Южноуральская команда завершила сезон-2023/2024 победой над «Родиной-2»

Футболисты «Челябинска» победно завершили сезон-2023/2024 во Второй лиге А, выиграв в гостях у московской «Родины-2» со счетом 3:1. Благодаря этому успеху южноуральцы сохранили за собой место в группе «Золото» на следующий сезон, завершив турнир на 5-м месте, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Выйти в Первую лигу нашей команде не удалось. А ведь именно такая задача стояла перед игроками и тренерским штабом перед стартом сезона-2023/2024. Но в матче с «Родиной-2» ребятам было за что биться и сражаться. В случае неудачи ФК «Челябинск» мог опуститься ниже 6-й строчки в турнирной таблице и покинуть группу «Золото».

Как и следовало ожидать, ФК «Челябинск» с первых минут взял под контроль мяч. Однако свободно распоряжаться им соперники не давали. Столичные футболисты шли в активный прессинг, не давая челябинцам легко проходить середину поля. Впрочем, ближе к 10-й минуте подопечные Романа Пилипчука привыкли к такому стилю игры соперника, стали чаще загружать мяч в штрафную площадь хозяев поля.

Впрочем, игроки «Родины-2» опасно огрызались. После розыгрыша углового опасно бил головой защитник москвичей — голкипер Владимир Задирака был надежен. Причем, как-то незаметно москвичи перехватили инициативу, теперь уже они больше владели мячом. Дважды на острие атаки у них оказывался Никита Голдобин, но его ударам не хватило точности.

А затем случился гол! На 19-й минуте форвард ФК «Челябинск» Станислав Библик оказался в одиночестве в штрафной соперника и хладнокровно отправил мяч в угол ворот — 1:0! Впрочем, радовались забитому голу южноуральцы недолго. Пару минут спустя хозяева сравняли счет. Данила Шилов сделал шикарный прострел, а неугомонный Никита Голдобин замкнул его на дальней штанге — 1:1.

«Родина-2» практически тут же провела еще одну хорошую позиционную атаку, которую завершил ударом из-за пределов штрафной Дмитрий Маркитесов. Удар получился сильный и плотный, но мяч пролетел чуть выше ворот. На 30-й минуте на убойной позиции оказался Матвей Бурлаков: высокорослый форвард хозяев принял пас из глубины, изящно его обработал и вторым касанием бил практически в упор. И вновь Задирака оказался на высоте.

Реальную возможность забить гол «в раздевалку» упустил в концовке тайма Станислав Библик. Никита Першин выдал ему хороший пас на ход. Форвард выбегал один на один с голкипером соперника, но зачем-то принял решение забить гол «парашютом». Исполнение подвело — мяч пролетел выше ворот.

Интересным и содержательным получился второй тайм. Он прошел в равной обоюдоострой борьбе. Ключевым стал эпизод, в котором блистательно все исполнил вингер ФК «Челябинск» Александр Носов. В противоборстве с двумя защитниками на фланге он нашел возможность пробить — мяч залетел в дальний угол ворот — 2:1 в пользу гостей!

Такой счет устраивал челябинцев, которые сохраняли прописку в группе «Золото». Москвичам же нужно было побеждать, а значит забивать два гола. Задача архисложная, если учесть, что подопечные Романа Пилипчука стали играть по счету — аккуратно и надежно в обороне. А затем окончательно убил интригу в матче Акмаль Бахтияров. Вышедший на замену игрок хлестким ударом установил счет 3:1.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 18-й тур.

8 июня. «Родина-2» (Москва) — ФК «Челябинск» — 1:3.

Голы: Станислав Библик, 19 (0:1); Никита Голдобин, 23 (1:1); Александр Носов, 62 (1:2); Акмаль Бахтияров, 70 (1:3).

Надо отдать должное хозяевам поля, они старались уйти от поражения. Ну или забить еще хотя бы гол. И они были близки к успеху. На 83-й минуте Матвей Бурлаков оказался на ударной позиции и бил, казалось, наверняка. Однако Владимир Задирака не дал состояться голу, совершив эффектный сэйв.

Футбол. Вторая лига А. Группа «Золото». 18-й тур. Результаты матчей:

«Родина-2» — ФК «Челябинск» — 1:3.

ФК «Муром» — «Металлург» — 0:1.

«Велес» — «Краснодар-2» — 2:1.

ФК «Уфа» — «Ротор» — 0:0.

ФК «Новосибирск» — «Чайка» — 0:3.

Таким образом, ФК «Челябинск» финишировал на 5-й позиции в группе «Золото» Второй лиги А. ФК «Уфа» и «Чайка» пошли на повышение в классе. Третью путевку в Первую лигу разыграют в стыковых матчах ФК «Новосибирск» и «Ротор».