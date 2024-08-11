Футбольный клуб «Челябинск» сохранил лидерство во Второй лиге

Южноуральская команда выиграла у «Волгаря», а Никита Голдобин забил гол-красавец

Футболисты «Челябинска» одержали третью победу подряд во Второй лиге А. Сегодня, 11 августа, подопечные Романа Пилипчука выиграли в непростом гостевом поединке у астраханского «Волгаря» со счетом 2:1. Победный гол в красивом стиле забил Никита Голдобин. Наша команда закрепила за собой лидерство в группе «Золото», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Астраханская жара (а к моменту начала матча температура к вечеру упала до +30 С) не могла не повлиять на характер матча. Она скорее была на руку к привыкшим к зною южанам, чем уральцам. Наверное, поэтому «Волгарь» выглядел лучше и свежее в первом тайме.

В дебюте матча, правда, показали готовность сыграть первым номером гости. Но это продолжалось недолго. После стартовой 10-минутки хозяева взяли под контроль мяч. На правом фланге активность проявлял Артем Погосов. Но еще лучше работал по всему фронту атаки Акмаль Бахтияров. В минувшем сезоне он защищал цвета ФК «Челябинск» и наверняка хотел проявить себя с лучшей стороны, доказав, что на Южном Урале зря не стали продлевать с ним контракт.

И все же открыли счет в матче челябинцы. Александр Носов сделал навес в штрафную, Алексей Никитенков поборолся за мяч, а тот отскочил к стоявшему в одиночестве Алексею Померко. Капитану ФК «Челябинск» в упор расстрелял ворота соперника — 0:1.

Пропустив гол, игроки «Волгаря» стали еще более активно действовать в атаке. Они подолгу разыгрывали мяч. Несколько раз брал игру на себя настырный Акмаль Бахтияров. Причем, он порой успевал помогать партнерам в обороне. На 36-й минуте хозяева сравняли счет. Помог им это сделать мастерски разыгранный угловой. Все тот же Бахтияров навесил с левого фланга, а капитан команды Сергей Зуйков головой вколотил мяч в ворота — 1:1.

Пару минут спустя этим двум игрокам едва не сотворили еще один гол. Теперь уже с правого фланга навешивал Бахтияров, а Зубков бил по воротам головой. К счастью для челябинцев, мяч пролетел мимо.

Ключевым событием второго тайма стал эпизод на 61-й минуте. У «Волгаря» был даже не голевой момент, а супермоментище для взятия ворот. После навеса с фланга опасно бил в противоход вратарю Дмитрий Лесников. Владимир Задирака с ленточки выбил-таки мяч в поле, где на добивании Артем Погосов бил, казалось, уже наверняка. Спас челябинцев защитник Алексей Никитенков, выбивший мяч, который должен был оказываться в воротах.

Не забиваешь ты — забивают тебе! Старое как мир правило в футболе сработало пять минут спустя. Челябинцы забили суперский гол. Ян Гудков перехватил мяч, сыграв в стенку с Носовым, продвинулся чуть дальше и выдал изумительный диагональный пас в центр штрафной. А там Никита Голдобин в касание с лета пробил точнехонько в ближний угол ворот. Гол-шедевр вывел гостей вперед — 1:2.





Как и следовало ожидать, хозяева пошли ва-банк, стараясь отыграться. Они подолгу гостили на половине поля соперника, проводили неплохие позиционные атаки. Но им не хватало нестандартных ходов, импровизации. Челябинцы грамотно и надежно сыграли по счету и довели матч до победы.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига «А». Группа «Золото». 4-й тур.

11 августа. «Волгарь» (Астрахань) — ФК «Челябинск» — 1:2.

Голы: Померко, 18 (0:1), Сергей Зуйков, 36 (1:1), Никита Голдобин, 67 (1:2).

Три лучших игрока матча (версия ИА «Первое областное»): Акмаль Бахтияров («Волгарь»), Алексей Померко (ФК «Челябинск), Ян Гудков (ФК «Челябинск»).

ФК «Челябинск» сохранил за собой лидерство в турнирной таблице. В следующем туре наша команда сыграет на своем поле с костромским «Спартаком». Игра состоится 17 августа на стадионе «Центральный».