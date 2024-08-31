Футбольный клуб «Челябинск» упрочил лидерство во Второй лиге

Южноуральцы выиграли дома у «Авангарда», а «Велес» потерял очки в Новосибирске

Футболисты «Челябинска» одержали очередную победу во Второй лиге А, выиграв домашний поединок у курского «Авангарда». Единственный мяч в середине первого тайма забил полузащитник Денис Покотыло. Подопечные Романа Пилипчука еще больше упрочили лидирство в турнирной таблице. Преследовавший южноуральцев столичный «Велес» неожиданно потерпел поражение от «Сибири», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый тайм прошел при тотальном преимуществе хозяев поля. И удивляться тут было нечему: ФК «Челябинск», располагая отличным подбором исполнителей, уже приучил болельщиков к тому, что домашние матчи проводит «первым номером». Это уже фирменный стиль команды, который привил своим подопечным главный тренер клуба Роман Пилипчук.

Челябинцы взяли под контроль мяч, при этом высоко прессингуя соперников. Уже на 7-й минуте южноуральцы могли открывать счет в матче. Александр Носов хитрым обводящим ударом бил здорово — в притирку со штангой. Голкипер курян Расул Мицаев в отчаянном прыжке дотянулся-таки до мяча, тот от кончиков его пальцев угодил в штангу, но линию ворот не пересек.

Дальше — больше! На 12-й минуте зарядил мощнейший залп со штрафного защитник Владимир Хозин. Вратарь «Авангарда» даже не шелохнулся и провожал взглядом мяч после пушечного удара челябинцев. Увы, кожаный снаряд пролетел чуть выше ворот. Пару минут спустя на острие атаки оказался все тот же Носов. Вингеру челябинцев нанести прицельный удар из пределов штрафной не дали соперники.

Ну а на 28-й минуте хозяева поля добились-таки своего. Челябинцы провели классную атаку, которую завершал Денис Покотыло. Нельзя не отметить то, как вывели его на ударную позицию партнеры по команде: Константин Кертанов на фланге и Владимир Хозин в центре штрафной четко разобрались в ситуации.

После забитого гола на поле ничего не изменилось: одна команда продолжала искать счастья в атаке, другая — глубоко сидеть в обороне. За 45 минут игры «Авангард» лишь изредка появлялся на половине поля соперника. Наставнику гостей Игорю Беляеву нужно было что-то придумывать в перерыве, чтобы изменить ход поединка.

По всей видимости, ему удалось найти нужные слова своим подопечным. По крайней мере, на первых минутах второго тайма гости начали действовать активнее. Пожалуй, заводилой атак курян стал известный по выступлениям за пермский «Амкар» Иван Матюшенко. Именно он нанес первый удар в створ ворот, а еще неплохо бил с левой ноги после стандартного положения. Ну и в целом, «Авангард» стал все чаще угрожать воротам соперника.

Однако ближе к середине тайма хозяева поля вернули себе мяч. На 65-й минуте опаснейший момент создал сам себе вышедший на замену Денис Пушкарев. Он освободился от опеки соперника и классно пробил по воротам: голкипер с трудом парировал удар, а на добивании Валерий Горбачик был не точен. К слову, белорусский форвард челябинского клуба провел далеко не самый лучший свой матч.

Между тем, «Авангард» не сбавлял обороты. Острейший момент гости создали на 83-й минуте. Александр Агеев на правом фланге удивительно легко разобрался с Яном Гудковым, сделав хороший навес в центр штрафной. Там Роман Изотов выиграл верховую дуэль у оппонента, но в створ ворот не попал: мяч пролетел выше ворот. Достойный ответ был на 89-й минуте и у челябинцев, однако вышедший на замену Илья Грузнов из выгодной позиции «выстрелил» по воробьям.

Футбольный клуб «Челябинск» одержал заслуженную победу и еще больше упрочил свои лидирующие позиции в турнирной таблице. Помогли ему это сделать игроки «Велеса», которые неожиданно проиграли в гостях «Сибири».

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31 августа. ФК «Челябинск» — «Авангард» (Курск) — 1:0.

Гол: Денис Покотыло, 28 (1:0).

Лучшие игроки матча (версия ИА «Первое областное»): Владимир Хозин (ФК «Челябинск»), Александр Носов (ФК «Челябинск»), Иван Матюшенко («Авангард»).

Следующий матч подопечные Романа Пилипчука проведут 8 сентября. В 8-м туре первенства им предстоит сыграть в гостях с «Сибирью» из Новосибирска.