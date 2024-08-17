Футбольный клуб «Челябинск» одержал четвертую победу подряд во Второй лиге

На своем поле наша команда выиграла у костромского «Спартака» со счетом 3:1

Челябинские футболисты продлили свою победную серию во Второй лиге до четырех матчей. Сегодня, 17 августа, наша команда выиграла на своем поле у «Спартака» из Костромы со счетом 3:1. Подопечные Романа Пилипчука пропустили гол в дебюте игры, однако затем забили три безответных мяча. ФК «Челябинск» продолжает сохранять лидерство в группе «Золото» Второй лиги А, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начало матча осталось за гостями. Им удалось сделать большое и важное дело: забить гол в дебюте. Кирилл Корольков принял мяч на левом фланге, дал передачу на Кирилла Чурсина, а тот сделал острый прострел в центр штрафной. Увы, центральные защитники челябинцев в эпизоде не разобрались: Владимир Хозин, пытаясь прервать передачу, сделал только хуже: мяч оказался у Максима Чиканчи и тот в упор расстрелял ворота Владимира Задираки.

Челябинцы, как и следовало ожидать, взяли под контроль мяч. Их задача свелась к тому, чтобы как можно быстрее постараться отыграться. Вот с этим-то и возникли проблемы. Хозяева поля вроде и старались действовать разнообразно: сначала играли широко, с частым переводом мяча с фланга на фланг; затем попробовали действовать вертикально. Позиционные долгие атаки также успехов не увенчались.

Надо отдать должное гостям, они здорово играли «вторым номером». Глубоко в оборону не садились, старались встречать оппонентов максимально высоко. Другими словами, «красно-белые» показали, что не зря находятся в группе лидеров во Второй лиге А. Они производили впечатление дисциплинированной тренерской командой, способной решать высокие задачи за счет четкой установки на матч.

В середине первого тайма ФК «Челябинск» наконец-таки провел хорошую атаку, которая могла завершаться взятием ворот. Выбежавший на оперативный простор Илья Грузнов мог наносить удар из неудобного положения. Но форвард на это не решился, предпочел сыграть пяткой на партнера. Соперники маневр разгадали, момент был упущен.

«Спартаковцы», между тем, не забывали проводить острые контрвыпады. Запомнился прежде всего эпизод, в котором Дэнис Файзуллин делал классный диагональный прострел на Кирилла Королькова. Тот уже готов был замыкать передачу на дальней штанге, но помешал ему это сделать успевший вернуться в оборону Гаррик Левин. Если не он, вынимать челябинцам второй мяч из сетки ворот.

Под занавес тайма хозяевам поля удалось-таки сравнять счет. Должны они за это благодарить двух игроков. В первую очередь Константина Кертанова. Центральный полузащитник челябинцев оказался на фланге, обыграл своего оппонента и сделал хороший прострел вдоль ворот. А там голкипер «красно-белых» Михаил Гайдаш допустил грубую ошибку, не сумев в простой ситуации зафиксировать мяч. Илье Грузнову не составило труда отправить его в пустые ворота — 1:1.

После перерыва главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук произвел двойную замену. Вместо Романа Косянчука и Гаррика Левина на поле появились Александр Носов и Денис Пушкарев. Замысел был понятен: две креативных быстрых игрока должны были ускорить игру челябинцев, сделать ее мобильней.

Однако план этот пока не работал. Удивительно, но первые 15-20 минут второго тайма активнее действовали гости. Они смело пошли вперед. Правда, голевых моментов им создать не удалось, но пару неплохих атак они провели.

Ключевым эпизодом тайма (да и всего матча) стал эпизод, случившийся на 68-й минуте. Полузащитник «красно-белых» Дмитрий Садов получил прямую красную карточку за грубую игру, оставив свою команду в меньшинстве. Хозяевам поля понадобилось четыре минуты на то, чтобы выйти вперед. Гол соорудили Александр Носов и Денис Пушкарев. Первый из них нанес завершающий удар в «паутину» ворот костромчан. Это уже третий его гол в текущем чемпионате.

Теперь уже наставнику «Спартака» Сергею Бондарю пришлось ломать голову над тем, как изменить ход матча. Он произвел пять (!) замен, надеясь освежить игру. Но было уже поздно: с таким соперником, играя в меньшинстве, сложно рассчитывать на успех. ФК «Челябинск» одерживает четвертую победу подряд, сохранив лидерство в турнирной таблице.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 5-й тур.

17 августа. ФК «Челябинск» — «Спартак» (Кострома) — 3:1.

Голы: Максим Чиканчи, 13 (0:1), Илья Грузнов, 42 (1:1), Александр Носов, 72 (2:1), Алексей Никитенков, 84 (3:1).

Три лучших игрока (версия ИА «Первое областное»): Денис Пушкарев (ФК «Челябинск»), Константин Кертанов (ФК «Челябинск»), Дэнис Файзуллин («Спартак»).

В следующем матче ФК «Челябинск» сыграет с «Ленинградцем». Игра состоится 25 августа в Санкт-Петербурге. Напомним, что еще в прошлом сезоне питерская команда выступала в Первой лиге чемпионата России.