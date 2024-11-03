Футбольный клуб «Челябинск» сенсационно проиграл на своем поле «Сибири»

Южноуральцы уступили со счетом 0:2, но сохранили лидерство в группе «Золото»

Футбольный клуб «Челябинск» потерпел неожиданное домашнее поражение во Второй лиге А. Сегодня, 3 ноября, южноуральцы уступили на своем поле «Сибири» со счетом 0:2. Несмотря на поражение, наша команда сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице. На финише осенней части сезона ей осталось провести два матча, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Футбольный клуб «Челябинск» сегодня мог оформить чемпионство во Второй лиге А. За два тура до финиша в группе «Золото» он мог оказаться недосягаемым для соперников. Причем, южноуральцам для этого достаточно было побеждать у «Сибири». Были у них и другие варианты досрочно занять первое место. Но нужно было смотреть на то, как сыграют свои матчи конкуренты и главным образом — костромской «Спартак».

Впрочем, все эти расклады были в матче до лампочки. Нужно было побеждать здесь и сейчас. Однако в первом тайме «Сибирь» показала серьезность своих намерений отобрать очки у лидера чемпионата. Челябинцы хоть и владели больше мячом (61% против 39%) в первом тайме, выгоду из этого не извлекли. Гости атаковали острее.

Уже в самом дебюте матча Глеб Бахарев едва не открыл счет, когда после классной передачи Никиты Касаткина бил в упор: голкипер челябинцев Владимир Задирака каким-то чудом ногой отбил мяч. На 18-й минуте на острие атаки оказался уже сам Касаткин — и снова вратарь хозяев был на высоте. Практически тут же в упор бил Кирилл Фольмер. И быть бы голу, если не игра защитников ФК «Челябинск»: те заблокировали удар форварда. Ну, а на 21-й минуте сибиряки добились-таки своего. Глеб Бахарев четко разобрался в ситуации, подставив ногу после передачи с фланга от Владимира Лаптева — 0:1.

Тут случилась еще одна неприятность: повреждение получил центральный защитник хозяев Владимир Хозин. Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук вынужден был произвести замену и выпускать на поле Андрея Ляха.

Первый голевой момент челябинцы создали у чужих ворот ближе к концу первого тайма, когда Александр Носов делал хороший прострел на дальнюю штангу. Увы, Валерий Горбачик до мяча не дотянулся. Были еще в концовке и два неплохих удара в исполнении Дениса Покотыло и Артема Самсонова. В обоих случаях мяч пролетел чуть выше ворот.

В дебюте второго тайма болельщики на стадионе «Центральный» совсем приуныли. А все потому, что «Сибирь» удвоила преимущество. Гости хорошо разыграли угловой. Мяч оказался у никем не прикрытого защитника Дмитрия Редьковича. Тот его принял, обработал, убрал на замахе защитника и неотразимо пробил в дальний угол — 0:2. В этом эпизоде дважды грубо ошибся Артем Самсонов: сначала потерял позицию, а затем позволил сопернику себя обыграть.

Пару минут спустя «Сибирь» просто обязана была делать счет крупным. Глеб Бахарев с пяти метров бил уже по пустым воротам, но каким-то непостижимым образом мяч с «ленточки» вынес защитник Алексей Никитенков.

Игроки ФК «Челябинска» пошли большими силами вперед. Но толку от этого было мало. Да, они провели несколько неплохих позиционных атак, но по-настоящему опасных моментов у ворот гостей не создали.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 16-й тур.

3 ноября. ФК «Челябинск» — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:2.

Голы: Глеб Бахарев, 21 (0:1); Дмитрий Редькович, 57 (0:2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Глеб Бахарев («Сибирь»)

Открыл счет в матче, забив важнейший матч, который в итоге стал победным. Во втором тайме мог забивать еще, но умудрился не попасть в пустые ворота.

Никита Касаткин («Сибирь»)

Часто шел в обводку, создавал остроту у ворот челябинцев, переигрывая оппонента на левом фланге. В середине первого тайма сам имел прекрасную возможность забить гол.

Владимир Задирака (ФК «Челябинск»)

Если бы не голкипер челябинцев, счет мог быть разгромным. В первом тайме дважды спас команду, проявив чудеса реакции. В пропущенных голах его вины нет.

Футбольный клуб «Челябинск» отложил вопрос относительно чемпионства в группе «Золото» Второй лиги А. Но все в его руках. За два тура до финиша он возглавляет турнирную таблицу. В следующем матче он сыграет на своем поле с «Велесом» (10 ноября), а завершит чемпионат гостевым поединком с «Текстильщиком» (17 ноября).

Фото: Роман Хатимов, ФК «Челябинск»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).