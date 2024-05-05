Футбольный клуб «Челябинск» проиграл «Ротору» в Волгограде

Южноуральская команда не может одержать победу в восьми матчах подряд

Футбольный клуб «Челябинск» продлил безвыигрышную серию матчей в группе «Золото» Второй лиги до восьми матчей. Сегодня, 5 мая, южноуральцы проиграли в гостях волгоградскому «Ротору» со счетом 0:1. Подопечные Романа Пилипчука завершили четырехматчевую серию матчей на выезде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже на 2-й минуте Илья Сафронов опасно прорвался по центру, оставив в дураках двух защитников соперника. К счастью, скорости ему не хватило для того, чтобы сблизиться с вратарем, а удару — точности: мяч стал легкой добычей Владимира Задираки. Ответ челябинцев случился пару минут спустя, когда Денис Пушкарев крученым ударом пытался отправить мяч в дальнюю «девятку» ворот волгоградцев — мимо ворот.

Обменявшись любезностями в дебюте игры, команды перешли в позиционную борьбу за мяч. И в этом аспекте хозяева выглядели предпочтительнее. Они часто использовали высокий прессинг, к которому челябинцы оказались не готовы. Далеко не всегда им удавалось его преодолевать. А к 20-й минуте преимущество «Ротора» стало отчетливо прорисовываться.

Активным у волжан был Рамазан Гаджимурадов. Вингер «Ротора» постоянно обострял игру, совершил пару не только эффектных, но и эффективных обводок на фланге. Он же исполнял и «стандарты». На какое-то время гости и вовсе «забыли» о том, что нужно искать счастья у чужих ворот. Мяч у подопечных Романа Пилипчука впереди абсолютно не держался. Защитники соперника с легкостью перекрывали все зоны, куда могли бы доставляться мячи.

Н 25-й минуте вновь напомнил о себе Гаджимурадов. Он опасно бил с линии штрафной после эффектного паса пяткой от Филиппа Дворецкого. Мяч в створ попал, но прямо в руки голкиперу ФК «Челябинск».

«Ротор» продолжал давить, подолгу разыгрывал мяч на половине поля соперника, но забить в первом тайме так и не смог. Что касается челябинцев, то им нужно было что-то придумывать в атаке. За 45 минут игры они так и не смогли нанести удар в створ ворот.

После перерыва «Ротор» в течение 5—7 минут организовал три супермомента и должен был забивать хотя бы в одном из них. Сначала волжане организовали выход «2 в 1». Но Дмитрий Лаврищев задержался с передачей на Гаджимурадова, и шанс был упущен. Затем Сафронов из убойной позиции «зарядил по воробьям», и наконец все тот же Лаврищев неудачно пробил из центра штрафной.

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук тут же произвел замену, чтобы как-то привести своих ребят в чувство. Вместо Яна Казаева на поле вышел Никита Мацхарашвили. И практически тут же «Ротор» организовал отличную комбинацию. Неугомонный Гаджимурадов с фланга сделал изумительный навес с фланга, и Иван Пяткин головой с близкого расстояния расстрелял ворота южноуральцев — 1:0.

Теперь гости вынуждены были брать мяч под свой контроль и играть первым номером. Но с этим у наших ребят были проблемы. Скорее хозяева могли увеличить отрыв в счете, чем челябинцы его сравнять. Н 62-й минуте «Ротор» снова забил, однако судья взятие ворот отменил, справедливо зафиксировав офсайд у Ярослава Крашевского.

«Ротор» продолжал играть в свою игру, а ФК «Челябинск» не мог найти в себе силы, чтобы хоть как-то изменить ход неудачно складывавшегося матча. Не сыграли свою роль и замены. Вышедшие на поле Рустам Вазитдинов и Станислав Библик усилили игру, но не настолько, чтобы они вылились в забитый гол. Можно отметить разве что хороший проход по флангу Дениса Пушкарева (кстати, лучшего игрока матча у челябинцев в этом матче).

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 12-й тур.

5 мая. «Ротор» (Волгоград) — ФК «Челябинск» — 1:0.

Гол: Иван Пяткин, 57 (1:0).

Футбольный клуб «Челябинск» завершает четырехматчевую серию гостевых матчей. В следующем, 13-м туре наша команда сыграет на новом газоне стадиона «Центральный» — 11 мая на Южный Урал пожалует «Чайка» из Песчанокопского.