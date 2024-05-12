Футбольный клуб «Челябинск» разгромил «Чайку» во Второй лиге

Южноуральская команда прервала 8-матчевую безвыигрышную

Футбольный клуб «Челябинск» прервал серию из восьми матчей без побед в группе «Золото» Второй лиги А. Сегодня, 11 мая, южноуральская команда одержала разгромную победу над «Чайкой» из Песчанокопского со счетом 5:0. При этом подопечные Романа Пилипчука могли побеждать и с более крупным счетом, если бы реализовали все голевые моменты у ворот соперника, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Любители футбола в Челябинске соскучились по родной команде. На стадионе «Центральный» подрядчикам пришлось около месяца производить работы по замене искусственного газона. Поэтому южноуральцы вынуждены были проводить серию гостевых матчей, которые ничем хорошим не закончились. Наша команда восемь матчей подряд (!) не могла выиграть у соперников и откатилась на предпоследнее, 9-е место, в турнирной таблице.

Возвращение домой и игра при родных болельщиках, по всей видимости, сказалась на игре футболистов «Челябинска». Уже в первом тайме хозяева поля взяли все нити игры в свои руки. Но до реальных голевых моментов дело не доходило.

Счет в матче южноуральцы открыли после классного розыгрыша углового. Капитану команду Алексею Померко оставалось лишь точно подставить ногу после флангового прострела. Под занавес тайма хозяева снова забили после розыгрыша углового. На этот раз точный удар удался Максиму Ширяеву.

После перерыва челябинцы усилили давление на ворота соперника. И очень быстро довели счет до крупного. Позиционную атаку завершил точным ударом Александр Носов. А затем хозяева и вовсе сделали счет 4:0. Защитник Даниил Козлов в фирменном стиле головой забил четвертый гол. Точку в матче поставил Акмаль Бахтияров, реализовав пенальти уже в компенсированное арбитром время.

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11 мая. ФК «Челябинск» — «Чайка» (Песчанокопское) — 5:0.

Голы: Алексей Померко, 31 (1:0), Максим Ширякв, 45+3 (2:0), Александр Носов, 48 (3:0), Даниил Козлов, 65 (4:0), Акмаль Бахтияров, 90+5 (5:0).

В следующем матче ФК «Челябинск» сыграет 15 мая на своем поле с одним из лидеров чемпионата ФК «Новосибирск».