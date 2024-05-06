Футболисты «Челябинска» сдаваться не собираются и будут бороться за Первую лигу

Главный тренер клуба Роман Пилипчук считает, что еще можно решить поставленную задачу

Футбольный клуб «Челябинск» после серии неудачных гостевых матчей опустился на 9-е, предпоследнее место, в турнирной таблице группы «Золото» Второй лиги. Принявший команду по ходу сезона Роман Пилипчук считает, что его подопечные еще могут выполнить поставленную руководством клуба задачу — финишировать в тройке призеров и побороться за выход в Первую лигу.

По словам главного тренера команды, многое будет зависеть от ближайших четырех домашних матчей ФК «Челябинск». Об этом он сообщил на пресс-конференции после поражения от волгоградского «Ротора» (0:1). Хотя сама игра с волжанами оставила у специалиста неприятные впечатления.

«Надо быть объективным, „Ротор“ был лучше и больше заслуживал победы. В первом тайме волжане доставили нам немало проблем. И хорошо, что мы пропустили лишь один гол. Наша команда ужасно провела первый тайм. После пропущенного гола сделали некоторые коррективы, стали больше контролировать мяч, двигать его вперед, но никаких дивидендов это нам не принесло», — поделился своим мнением с волгоградскими журналистами Роман Пилипчук.

Специалист еще раз подчеркнул, что функциональное состояние его подопечных оставляет желать лучшего. Но не стал развивать эту тему, поскольку считает некорректным высказываться о работе в клубе своего предшественника.

«Да, непросто принимать команду по ходу сезона. Слишком мало времени прошло для того, чтобы раскрыть у ребят потенциал. Я не волшебник, чтобы за три недели все кардинально изменить. У нас есть проблемы в атаке, мы недостаточно агрессивны в нападении, есть недочеты в игре в переходных фазах. Но ребята у нас квалифицированные, хорошие. Будем работать», — отметил Роман Пилипчук.

Тренер добавил, что задача перед командой стоит прежняя — бороться за тройку призеров в группе «Золото». Но понимает, что выполнить ее будет непросто.

«У нас впереди серия домашних матчей. Это преимущество, но его нужно еще реализовать. Никто не говорит о том, что мы выиграем все игры на своем поле. Это футбол. Но уверен, что наша команда еще может включиться в эту гонку. Многое будет зависеть от того, как сыграем ближайшие четыре домашних поединка. Сдаваться в нашей команде никто не собирается», — заверил специалист.

Напомним, что после вчерашнего поражения от «Ротора» (0:1) ФК «Челябинск» опустился на 9‑е место в турнирной таблице. Хотя перед командой стоит задача выхода в Первую лигу чемпионата России. По итогам турнира в группе «Золото» Второй лиги А, две лучшие команды автоматически пойдут на повышение в классе. Третий призер получит возможность пробиться в Первую лигу через стыковые матчи.