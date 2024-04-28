Футбольный клуб «Челябинск» продлил безвыигрышную серию до семи матчей

Южноуральцы потеряли очки в гостевом матче с ФК «Краснодар», сыграв вничью 0:0

Семь матчей не может выиграть футбольный клуб «Челябинск» в группе «Золото» Второй лиги А. Сегодня, 28 апреля, южноуральцы вновь потеряли очки, сыграв вничью в гостях с ФК «Краснодар» — 0:0. В конце первого тайма не реализовал пенальти Акмаль Бахтияров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Несмотря на палящее краснодарское солнце, в первом тайме футболисты сыграли на высоких скоростях. Уже в самом дебюте хозяева организовали хорошую быструю атаку, на острие которой оказался Камиль Муллин. Форвард краснодарцев опасно бил с острого угла, однако Владимир Задирака отразил удар. Кстати, для голкипера это был дебютный матч за ФК «Челябинск».

Ответ гостей был не менее острым. После розыгрыша штрафного с убойной позиции головой наносил удар Данила Козлов. Но мяч угодил прямо в руки вратаря. Пару минут спустя в сутолоке ворот едва не поразил ворота с близкого расстояния Алексей Померко.

Но самый опасный момент в первом тайме случился на 37-й минуте. Дмитрий Кучугура выдал роскошный пас на ход врывавшемуся в штрафную соперника Камилю Муллину. Тот мастерски перекинул «черпачком» мяч через вратаря, однако мяч каким-то чудом пролетел мимо ворот. Как тут не вспомнить, что из-за травмы вынужден был пропускать матч один из лидеров ФК «Краснодар-2» Юрий Железнов. В текущем чемпионате на счету форварда уже 4 забитых гола.

Ну, а затем случился пенальти. Защитник хозяев Александр Куликов по-борцовски завалил в штрафной игрока гостей и арбитр указал на «точку». Исполнявший пенальти Акмаль Бахтияров обманул не только голкипера, но и себя. Мяч не попал в ворота, пролетев рядом со штангой!

В перерыве наставник ФК «Челябинск» Роман Пилипчук произвел двойную замену. Вместо Никиты Першина и Никиты Мацхарашвили на поле вышли Станислав Библик и Денис Покотыло. Изменилась и схема игры на 4-2-2 с ярко выраженными двумя форвардами.

Однако этот ход себя не оправдал. Во второй половине игры ФК «Краснодар-2» продолжал владеть игровым преимуществом. Правда, до опасных голевых моментов дело не доходило. Можно вспомнить разве что неплохой удар с угла штрафной в исполнении Эдуарда Багринцева.

На 78-й минуте мог открывать счет в матче активный Камиль Муллин. Он выбежал на оперативный простор, но удар с острого угла парировал голкипер южноуральцев. В концовке гости получили возможность завершать матч в свою пользу. Однако удар со штрафного, который исполнил Денис Покотыло, был слишком не точным.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 11-й тур.

28 апреля. ФК «Краснодар-2» — ФК «Челябинск» — 0:0.

В следующем туре подопечные Романа Пилипчука сыграют 5 мая в гостях с волгоградским «Ротором».