Футбольный клуб «Челябинск» неудачно стартовал во Второй лиге А

Тяжело в группе «Золото» приходится и миасскому «Торпедо»

Весенняя часть сезона во Второй лиге А не лучшим образом складывается для двух футбольных южноуральских команд. ФК «Челябинск» накануне потерпел поражение от «Родины-2» (0:2), а миасское «Торпедо» завершило вничью домашний поединок с костромским «Спартаком». Два наших футбольных клуба расположились в нижней части турнирной таблицы в группе «Золото», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В группе «Золото» все команды сыграли по 6 матчей. Турнир здесь скоротечный, пройдет в 16 туров и завершится 1 июня. Но уже очевидно, что он сложится очень непросто для двух команд из Челябинской области. И если одна из них ставит максимальные задачи, то вторая борется за выживание.

Начнем с ФК «Челябинск». Он выиграл осеннюю часть сезона, приучил всех нас к победам и хорошей игре. Кроме того, в зимний период времени провел серьезную трансферную компанию, усилившись рядом сильных и опытных футболистов, понюхавших порох Первой лиги. Поэтому неслучайно многие эксперты называли ФК «Челябинск» в числе главных претендентов на повышение в классе.

Вот только начали весеннюю часть сезона подопечные Романа Пилипчука из рук вон плохо. Начали парни за здравие, выиграв в первом матче в гостях у пятигорского «Машука-КМВ» (2:1). Да, не без проблем, но результат был достигнут. Затем было неожиданное домашнее поражение от «Ленинградца» (1:2). Но оно воспринималось как досадное недоразумение. Благо, что уже в следующем поединке ФК «Челябинск» выиграл в гостях у «Кубани» (1:0).

Тревожно стало после того, как наши парни по нулям сыграли дома с ульяновской «Волгой». Удивила игра команды, особенно неудачные ее действия в атаке. И два гостевых поражения от «Спартака» и «Родины-2» еще больше усилили не самые приятные впечатления.

Почему так разительно отличается нынешний клуб от того, который был осенью прошлого года? Ответить на этот вопрос сложно. Вероятно, не могут найти пока на него ответа и в штабе команды. Вроде и подготовка к весне-2025 складывалась у челябинцев по плану, клуб провел три учебно-тренировочных сбора в Турции. Состав у команды слабее уж точно не стал, а на нескольких позициях конкуренция даже выросла.

Но не стоит драматизировать ситуацию. Всем командам еще предстоит провести по 10 матчей. Положение в турнирной таблице будет постоянно меняться. И есть основания полагать, что резервы для усиления игры у ФК «Челябинск» имеются. Как и глубина состава. Сейчас важно сделать выводы из предыдущих неудач и начинать набирать очки в ближайших поединках.

Футбол. Вторая лига А. Группа «Золото». 6-й тур

6 апреля. «Родина-2» (Москва) — ФК «Челябинск» — 2:0

Голы: Данила Шилов, 20 (1:0); Антон Камышенко, 90+3 — с пен. (2:0).

Кстати, в следующем туре ФК «Челябинск» сыграет дома с миасским «Торпедо». Еще одна наша команда стартовала еще хуже. После 6 матчей у южноуральцев лишь 2 ничьи при 4 поражениях и последнее место в таблице. Но у «черно-белых» стоят другие задачи. Клуб со скромным бюджетом впервые в своей истории забрался так высоко в футбольной иерархии. И ему пока очень непросто адаптироваться на таком уровне.

«Да, нам сложно. Каждая команда в „Золоте“ ставит перед собой задачу выхода в Первую лигу. Уровень соперников очень серьезный. Возможно, мы им уступаем в классе. Но у нас есть свои козыри. Ребята получают бесценный опыт, растет их мастерство от матча к матчу. И мы приложим максимум усилий для того, чтобы исправить турнирное положение», — сказал на пресс-конференции после матча с костромским «Спартаком» главный тренер «Торпедо» Владимир Федоров.

Вряд ли в Миассе всерьез полагают, что способны бороться за путевку в Первую лигу. Главная задача у «черно-белых» заключается в том, чтобы сохранить прописку в группе «Золото» Второй лиги А. Выполнить ее ребятам будет непросто. Но сумели же они проявить себя осенью в «Серебре», хотя уровень команд в этом дивизионе не сильно отличается от нынешнего турнира.

Футбол. Вторая лига А. Группа «Золото». 6-й тур

6 апреля. «Торпедо» (Миасс) — «Спартак» (Кострома) — 1:1.

Голы: Виктор Демьянов, 8 (0:1); Александр Голубцов, 84 (1:1).

В ближайшем туре, 13 апреля, состоится долгожданное южноуральское дерби. Состоится оно в Челябинске. Возможно, этот матч даст ответы на некоторые из вопросов, озвученных выше.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск» и «Торпедо» (Миасс)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)