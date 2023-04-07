Футболисты «Челябинска» после зимнего перерыва откроют сезон домашних матчей во Второй лиге

9 апреля на стадионе «Центральный» подопечные Виктора Булатова сыграют с «Уралом-2» из Екатеринбурга

«Очень важно, что взяли три очка в первом матче с „Ностой“. Сейчас каждое очко на вес золота. Победа получилась не такой легкой. „Носта“ потрепала нервы. Но результатом довольны и двигаемся дальше. В воскресенье у нас первый домашний матч. Очень ждем встречи со своими болельщиками. Пользуясь случаем, конечно же, приглашаем их на трибуны „Центрального“»,

— рассказал нападающий Максим Руднев.

«Ребята особо не подкалывали, не называли меня специалистом по „Носте“. Любой гол важен. Особенно когда помогаешь команде победить. Но, считаю, это не только моя заслуга, но и заслуга всех ребят. Что касается предстоящей 9 апреля игры, ожидания от матча огромные. После такого длинного перерыва вернуться на родную арену, сыграть перед своими болельщиками. Сделаем все возможное, чтобы порадовать их голами и яркой результативной игрой»,

— поделился Ефим Станиславчук.

«Первая игра показала, что команда достаточно неплохо готова физически. Много прессинговали, атаковали. Что касается предстоящего матча, думаю, для ребят это тоже волнительно — все-таки в родных стенах матч после долгого пятимесячного перерыва. С „Уралом-2“ всегда непросто играть. Это молодая, техничная команда, которая играет в свое удовольствие. Для нас каждая домашняя игра — это своего рода экзамен. Будем стараться как можно лучше его сдать»,

— отметил Виктор Булатов.

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