Футболисты «Челябинска» и «Велеса» сыграли нулевую ничью во Второй лиге

В восьмом туре южноуральцы принимали соперника на стадионе в Миассе

Футбольный клуб «Челябинск» потерял очки в домашнем поединке со столичным «Велесом» во Второй лиге А. Сегодня, 14 апреля, южноуральцы принимали соперника в Миассе. Несмотря на обилие голевых моментов, зрители забитых мячей так и не увидели. Игра завершилась нулевой ничьей, а челябинцев теперь ждет серия из четырех матчей подряд на выезде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Домашний матч ФК «Челябинск» вынужден был проводить не в родном Челябинске — на стадионе «Центральный» сейчас ведутся ремонтные работы по замене искусственного поля. Поэтому поединок подопечные Виталия Панова проводили в соседнем Миассе на стадионе «Труд». Том самом, на котором проводит домашние поединки местное «Торпедо».

В первом тайме матч шел почти без центра поля. Обе команды быстро преодолевали середину поля, старались обострить игру. И по голевым моментам пожалуй, было равенство. Челябинцы могли забивать уже в самом дебюте, когда после розыгрыша штрафного мяч от головы защитника «Велеса» угодил в перекладину. Во втором случае после навеса с фланга головой здорово бил Ян Казаев — голкипер гостей отразил удар.

Что касается москвичей, то у них также можно выделить два супермомента. Опять же головой опасно бил Александр Шубин. Голкипер ФК «Челябинск» Даниил Веселов чудом парировал угрозу, хотя мяч летел в угол ворот. В другом эпизоде Денис Рубанов подкараулил ошибку Яна Казаева и мог открыть счет в матче, но вновь кипер южноуральцев был на высоте. Можно еще выделить неплохой удар из-за пределов штрафной в исполнении Алексея Померко — мяч пролетел чуть выше ворот.

После перерыва характер игры не изменился. Разве что хозяева поля на первых минутах активнее действовали в атаке. На 58-й минуте в хорошей позиции оказался Ян Казаев. Но его удару не хватило силы и точности. Мяч стал легкой добычей голкипера.

Тренерский штаб ФК «Челябинск» попытался усилить игру за счет замен. Вместо Акмаля Бахтиярова и Валерия Горбачика на поле появились Александр Носов и Станислав Библик. Однако они не сработали в полной мере. На 78-й минуте очередной голевой момент загубил Ян Казаев. После скидки Библика он остался в одиночестве перед воротами «Велеса», но поспешил, пробив головой выше ворот. Две минуты спустя не хватило точности Александру Носову.

Во втором тайме ФК «Челябинск» на гол наиграл, в отличие от соперника. Но в итоге нули на табло — боевая ничья, которой вряд ли будут довольны обе команды.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Серебро». 8-й тур.

14 апреля. ФК «Челябинск» (Челябинск) — «Велес» (Москва) — 0:0.

Теперь южноуральский клуб ждет четырехматчевая серия игр на выезде. Нашей команде предстоит сыграть с ФК «Муром» (20 апреля), «Металлургом» (24 апреля), «Кранодаром-2» (28 апреля) и «Ротором» (5 мая).