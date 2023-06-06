Экс главный тренер футбольного клуба «Челябинск» возглавил ФК «Новосибирск»

Михаил Сальников подписал контракт с сибирской командой до конца сезона‑2023/2024

Экс-игрок и бывший главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников продолжит работу в ФК «Новосибирск». Специалист подписал с клубом контракт до конца сезона-2023/2024. Под руководством тренера южноуральцы дважды становились серебряными и один раз бронзовыми призерами Второй лиги, сообщает пресс-служба ФК «Новосибирск».

Предыдущим местом работы Михаила Валерьевича был клуб Первой лиги «Велес» из Москвы, куда он перешел из ФК «Челябинск» в 2022 году. Однако работа на новом месте у специалиста не задалась. Выдав провальный старт, руководство столичного клуба отправило Сальникова в отставку. Однако желаемого результата это не принесло — «Велес» по итогам сезона-2022/2023 финишировал в зоне вылета и опустился во Вторую лигу.

По нашей информации, Михаил Сальников, вернувшись в Челябинск, хотел снова возглавить «горожан». Но не нашел поддержки у руководства клуба. Вчера, 5 июня, стало известно, что специалист подписал контракт с ФК «Новосибирск». Минувший сезон сибирская команда завершила по соседству с ФК «Челябинск» во Второй лиге группы 4. И в новом сезоне обе команды возьмут старт в дивизионе «А» в группе «Серебро».