Футбольный клуб «Челябинск» опустился на четвертую строчку во Второй лиге чемпионата России

Южноуральцы на домашнем стадионе проиграли ФК «Новосибирск» со счетом 0:1

В группе 4 чемпионата России во Второй лиге футбольный клуб «Челябинск» на домашнем стадионе с минимальным счетом уступил ФК «Новосибирск» — 0:1. Южноуральская команда опустилась на четвертое место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



Матч против ФК «Новосибирск» символическим розыгрышем мяча с центра поля открыли форвард БК «Челбаскет» Никита Перцев и юный болельщик Саша Ваганов, он поддерживал ФК «Челябинск» на выездном матче против «Амкара» в Перми.



На первых минутах челябинцы больше владели мячом. Уже в дебюте голкипер гостей Дмитрий Герасимов вступил в игру, а спустя несколько минут и вратарь челябинцев Сергей Глазков выручил свою команду. Однако в следующей атаке Сергей Глазков помочь не смог. Новосибирские футболисты поймали челябинцев на контратаке, после навеса в штрафную Даниил Коноплев ударом головой открыл счет в матче — 0:1.



На 40-й минуте челябинцы имели самый реальный шанс отыграться, но форвард Максим Руднев пробил в штангу. А перед перерывом Максим вышел один на один с голкипером гостей и снова не реализовал шанс, пробив сильно выше. Во втором тайме футболисты «Челябинска» продолжали владеть мячом и инициативой. Однако вратарь гостей играл очень надежно и не давал шансов сравнять счет.



По итогу челябинцы потерпели минимальное поражение и опустились на четвертое место в турнирной таблице с 40 очками. До конца сезона ФК «Челябинск» осталось провести две игры. В следующем туре, 28 мая, ФК «Челябинск» в гостях сыграет с ФК «Тюмень», а заключительную игру южноуральцы проведут дома против «Иртыша».

