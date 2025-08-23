Футбольный клуб «Челябинск» не проигрывает дома в Первой лиге

Южноуральская команда выиграла третий матч подряд на своем поле, победив саратовский «Сокол» со счетом 3:1

Продолжает приятно радовать своей игрой и результатами в Первой лиге футболисты клуба «Челябинск». Сегодня, 23 августа, подопечные Романа Пилипчука выиграли у саратовского «Сокола» со счетом 3:1. Это уже третья домашняя победа в трех матчах южноуральцев на старте сезона-2025/2026. Благодаря ей челябинцы вернулись в группу лидеров Первой лиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Залогом сегодняшней победы ФК «Челябинск» стал яркий дебют в матче. Наша команда смяла соперника в первые минуты. Не прошло и 20 минут, как на табло уже горели 2:0. Сначала точный удар после серии отскоков нанес Тимофей Комиссаров, а затем удвоил преимущество Вильфрид Эза. Для ивуарийского форварда это уже второй забитый гол в текущем сезоне.

Могли хозяева поля забивать и еще, но счет в первом тайме так и не изменился. Зато после перерыва гости едва не перевернули ход матча. Вышедший на замену Артем Быков сократил разрыв в счете до минимума. Пару минут спустя волжане должны были забивать еще один гол. Но каков же красавец капитан нашей команды Александр Жиров — выбил мяч с «ленточки», не дав тому пересечь линию ворот.

В эти минуты за исход матча стало тревожно. К счастью, успокоил зрителей на трибунах Рамазан Гаджимурадов. Он замкнул навес с фланга от Тимофея Комиссарова, головой переправив мяч в ворота — 3:1. Этот гол «успокоил» соперника, шансов спасти матч у него уже не было.





Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 6-й тур.

23 августа. ФК «Челябинск» — «Сокол» (Саратов) — 3:1.

Голы: Тимофей Комиссаров, 15 (1:0); Вильфрид Эза, 20 (2:0); Артем Быков, 47 (2:1); Рамазан Гаджимурадов, 64 (3:1).

Таким образом, ФК «Челябинск» снова выиграл домашний поединок. В текущем сезоне у нашей команды уже три победы из трех на родном стадионе. Однако следующий поединок южноуральцы проведут на выезде. 30 августа наша команда сыграет с «Нефтехимиком».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск.

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).