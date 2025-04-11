Футбольный клуб «Челябинск» покинул капитан Артем Самсонов

Штаб команды и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию

Один из лучших защитников ФК «Челябинск» Артем Самсонов продолжит карьеру в другом клубе. Руководство и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает штаб ФК «Челябинск». Артем Самсонов сыграл за южноуральцев в 23 матчах.

Артем Самсонов пополнил состав ФК «Челябинск» в июне 2024 года. Он помог команде финишировать на первом месте в осенней части сезона-2024/2025 во Второй лиге А в группе «Золото». В общей сложности он провел за южноуральцев 23 матча, став одним из лидеров клуба. В нескольких из них он выполнял роль капитана команды.

В весенней части сезона ФК «Челябинск» стартовал неудачно: после шести сыгранных матчей в активе у подопечных Романа Пилипчука лишь 7 набранных очков. Команда занимает 8‑е место в группе «Золото». В ближайшем матче, 13 апреля, челябинцы сыграют в южноуральском дерби дома с миасским «Торпедо».