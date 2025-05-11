Футбольный клуб «Челябинск» выиграл нелогичный матч у «Волги»

Ульяновская команда больше атаковала, но проиграла со счетом 0:1

Челябинский футбольный клуб одержал важнейшую победу во Второй лиге А в гостевом поединке над ульяновской «Волгой» со счетом 1:0. Хозяева поля владели игровым и территориальным преимуществом, создали больше голевых моментов, но проиграли, пропустив гол с пенальти на 74-й минуте. Благодаря этой победе ФК «Челябинск» приблизился к группе лидеров группы «Золото», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение всего сезоне-2024/2015 во Второй лиге футбольный клуб «Челябинск» привык действовать с позиции силы. Практически в каждом матче южноуральцы играли «первым номером», с акцентом на атаку. Весной этого года игра команды чуть изменилась, но все равно подопечные Романа Пилипчука, как правило, в матчах с соперниками владели игровым и территориальным преимуществом.

Сегодня, 11 мая, все было иначе. Находившаяся на второй позиции в турнирной таблице «Волга» сделала очень многое для того, чтобы добиться положительного результата в игре с челябинскими футболистами. Ульяновский клуб много атаковал, чаще бил по воротам, больше создал голевых моментов у ворот соперника.

Игра раскрылась во втором тайме. Хороший момент для взятия ворот упустил Тимофей Комиссаров. Выдвинутый на острие атаки полузащитник из выгодной позиции пробил выше ворот. В ответной атаке едва не достиг цели удар Дмитрия Каменщикова.

Ярким моментом матча стал эпизод, в котором шикарно сыграл форвард хозяев Билал Билалов: он из неудобной позиции умудрился касанием прокинуть мяч мимо двух защитников гостей. Но затем почему-то не стал бить по воротам, а решил сделать пас на партнера. Оборона челябинцев передачу заблокировала, момент у хозяев был упущен.

А затем наступила расплата. Одна из редких вылазок в штрафную гостей завершилась тем, что вингер челябинцев Александр Носов заработал пенальти. На точку встал капитан Алексей Померко. Он был хладнокровным, переиграв голкипера — 1:0. Этот счет челябинцы сохранили до финального свистка.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 12-й тур.

11 мая. «Волга» (Ульяновск) — ФК «Челябинск» — 0:1

Гол: Алексей Померко, 75 (пен).

Благодаря этой победе ФК «Челябинск» вышел на второе место в турнирной таблице группы «Золото», подвинув с этой позиции... ульяновскую «Волгу». На текущий момент это позволяет южноуральцам напрямую выйти в Первую лигу.

В следующем туре подопечные Романа Пилипчука принимают на своем поле лидера турнира — костромской «Спартак». Игра состоится 18 мая на стадионе «Центральный» в 17:00.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).